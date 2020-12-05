Yeni Malatyaspor 1-1 Başakşehir (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son şampiyon Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Başakşehir'in golünü 45+1. dakikada Giuliano atarken Yeni Malatyaspor, 50. dakikada Ponck'un kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde haftaiçi Leipzig'e 4-3 yenilen ve gruptan çıkma şansını kaybeden Başakşehir, Süper Lig'de de üst üste 3. maçını kazanamamış oldu. Başakşehir 15 puan ile 8. sırada yer aldı. 3 maçtır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor ise 13 puanla 11. sırada bulunuyor.

Maçtan dakikalar:

5. dakikada Kerim Hafez'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

7. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından çektiği sert şut auta çıktı.

14. dakikada Chebake'in ceza sahası önüne kafa ile gönderdiği pasına Acquah'ın gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde üstten auta gitti.

19. dakikada Başakşehir'de Giuliano'nun ceza sahası içinden çektiği sert şut savunmada Chebake'den geri döndü.

21. dakikada Chebake'in Başakşehir kalesine orta şut karışımı gönderdiği top yan ağlarda kaldı.

37. dakikada Umut Bulut'un pasında kale önünde topla buluşan Tetteh'in vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.

38. dakikada ani gelişen Başakşehir atağında topla buluşan Demba Ba'nın yerden etkisiz şutu kaleci Ertaç'ta kaldı.

45. dakikada İrfan Can'ın sol taraftan ceza sahası içerisine çevirdiği topa Giuliano'nun uzak köşeden gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

50. dakikada Yeni Malatyaspor, eşitliği yakaladı. Adem Büyük'ün ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Ponck, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-1.

57. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Mahmut Tekdemir topa kafayı vurdu. Hadebe, topu kale çizgisinden çıkardı.

83. dakikada kaleyi cehpeden gören bir pozisyonda ceza sahasının hemen dışında Medipol Başakşehir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin şutunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.

90. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sol kanatta buluşan Tetteh, rakip savunma oyuncusunu çalımlayıp geriden gelen Umut Bulut'u kaleyi cepheden gören bir pozisyonda topla buluşturdu. Umut Bulut'un şutunda top kaleci Mert Günok'un kucağında kaldı.

90 2. dakikada Ahmed Ildız'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hadebe topa kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Savunma oyuncuları, tehlikeyi uzaklaştırdı.

90 4. dakikada sol kanatta topla buluşan Skrtel, ceza sahasına girdikten sonra topu kaleciyle karşı karşıya bulunan Demba Ba'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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