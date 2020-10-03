Yeni Malatyaspor 1-0 Antalyaspor (Maçın özeti ve golleri)

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Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve Alper Ulusoy'un düdük çaldığı maçı Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı. Ev sahibine 3 puanı getiren golü 10. dakikada Tetteh attı.

Bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini alan Yeni Malatyaspor puanını 4'e çıkardı. Süper Lig'de 7 maç sonra mağlup olan Antalyaspor ise 2020 yılında Süper Lig'de oynadığı deplasman maçlarında ilk kez yenildi ve 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

10. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Karim Hafez'in uzun mesafeli pasında topu kontrol eden Tetteh, ceza sahasına girdi. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Tetteh, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

14. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Cueva'nın ceza sahasına gönderdiği topa Lukoki vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

39. dakikada Karim Hafez'in uzun mesafeli pasında sol kanatta topla buluşan Tetteh, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

51. dakikada Cueva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde top, Semih Kaya'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Boffin uzaklaştırdı.

52. dakikada Cueva'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Tetteh'in bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sidney Sam'in ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

57. dakikada Tetteh'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yandan auta gitti.

61. dakikada Cueva'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

76. dakikada Zeki Yavru'nun orta sahadan pasında topla buluşan Tetteh'in vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Semih Kaya (Dk. 84 Hadebe), Wallace, Karim Hafez, Acquah (Dk. 84 Ndayishimiye), Ahmet Ildız, Cueva (Dk. 84 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük, Lukoki (Dk. 68 Zeki Yavru), Tetteh (Dk. 90 4 Kubilay Kanatsızkuş)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı,

Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin (Dk. 46 Podolski), Hakan Özmert (Dk. 65

Gökdeniz Bayrakdar), Amilton, Fredy (Dk. 76 Ufuk Akyol), Mukairu (Dk. 46 Sidney Sam), Jahovic (Dk. 46 Orgill)

Gol: Dk. 10 Tetteh (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Wallace, Dk. 38 Lukoki, Dk. 45 2 Karim Hafez, Dk. 85 Abdulsamed Damlu (Yeni Malatyaspor), Dk. 38 Eren Albayrak, Dk. 67 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

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