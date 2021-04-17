Yeni Malatyaspor 1 - 0 Alanyaspor (Maç özeti)
Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip, ligde 12 maç sonra galip gelmeyi başardı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında öne geçmeyi başaran ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galip ayrılarak 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü, 64. dakikada Hadebe kaydetti.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, puanını 37'ye yükseltti. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Berkan İsmail Kutlu'nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya gitti.
10. dakikadaki Helenex Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan Karim Hafez'in ceza sahasına ortasında Umut Bulut, topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak auta çıktı.
14. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda, Ertaç Özbir'e çarpan top kornere gitti.
27. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan İsmail Kutlu'nun şutunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı önledi.
38. dakikada ceza sahası dışından Kadzior'un çektiği sert şutta top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
İKİNCİ YARI
52. dakikada Babacar'ın şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.
54. dakikada ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona'dan sekti. Seken topu önünde bulan Fofana, Marafona'yı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
64. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor öne geçti. Sol çaprazdan Karim Hafez'in ceza sahasına ortasında arka bölümde boş pozisyondaki Hadebe topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
65. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahasında topu kontrol eden Fofana'nın altıpas önüne doğru yerden bıraktığı meşin yuvarlağı Umut Bulut filelere gönderdi. Pozisyonda Fofana ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
90+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ çaprazdan kazandığı serbest atışta Salih Uçan, topu kale alanına doğru gönderdi. Ön bölümdeki Tzavellas'ın topuğuyla dokunduğu top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Kaleci Ertaç Özbir'in müdahale ettiği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Ahmed Ildız, Zeki Yavru (Dk. 90 5 Bülent Cevahir), Acquah (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Fofana (Dk. 89 Ndizeye), Adem Büyük (Dk. 90 5 Malle), Umut Bulut
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu (Dk. 68 Mustafa Pektemek), Efkan Bekiroğlu (Dk. 68 Salih Uçan), Davidson, Kadzior (Dk. 76 Bareiro), Babacar (Dk. 86 Tayfur Bingöl)
Gol: Dk. 64 Hadebe (Helenex Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Acquah, Dk. 35 Hadebe, Dk. 84 Fofana, Dk. 90 4 Zeki Yavru (Helenex Yeni Malatyaspor)
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