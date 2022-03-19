Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Yeni Malatyaspor 0-2 Kasımpaşa (Maçın özeti)

#Yeni Malatyaspor#Kasımpaşa#Süper Lig
Yeni Malatyaspor 0-2 Kasımpaşa (Maçın özeti)

Süper Lig'in 30. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçından fotoğraflarÖznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçından fotoğraflar
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı Kasımpaşa 2-0 kazandı.

Konuk ekibin gollerini 71. dakikada Jackson Muleka ve 74. dakikada Ahmet Engin attı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 38'e çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

YENİ MALATYASPOR 0 - 2 KASIMPAŞA

GOL: 71' Muleka, 74' Ahmet Engin

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Buğra, Mustafa, Sadık, Mehdi, Azubuike, Tetteh, Donsah, Dicko

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Spajic, Hadergjonaj, Mortadha, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Mabil, Umut

Haberin Devamı

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Kasımpaşa’nın sol kanattan geliştirdiği atakta Mortadha'nın ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
20. dakikada Kasımpaşa’nın sol kanattan kullandığı korner atışında topa yükselen Muleka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
25. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında topu alan Dicko’nun sert vuruşunda kaleci Ertuğrul son anda dokunarak topu kornere çeldi.
29. dakikada tek pasla ceza sahasına sokulan Kasımpaşa’da savunmanın arasında topla buluşan Mortadha'nın dönerek sağ ayak içiyle vurduğu top kalenin sol direğine çarparak auta çıktı.
31. dakikada Kasımpaşa’da sağ kanatta başlayan atakta Hadergjonaj’ın pasında topu alan Muleka’nın kaleye gönderdiği topu kaleci Ertaç son anda çelerek gole engel oldu.
32. dakikada Yeni Malatyaspor’da Donsah’ın savunma arkasına yolladığı topu kontrol eden Tetteh’in kaleye çektiği sert şutu Ertuğrul ayağıyla son anda engelleyerek gole izin vermedi.
39. dakikada Kasımpaşa’nın sağ kanattan gelişen atağında Umut Bozok ile duvar pası yaparak savunmanın arkasına sarkan Eysseric’in yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Malatyaspor#Kasımpaşa#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna