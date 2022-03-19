Yeni Malatyaspor 0-2 Kasımpaşa (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı Kasımpaşa 2-0 kazandı.

Konuk ekibin gollerini 71. dakikada Jackson Muleka ve 74. dakikada Ahmet Engin attı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 38'e çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

YENİ MALATYASPOR 0 - 2 KASIMPAŞA

GOL: 71' Muleka, 74' Ahmet Engin

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Buğra, Mustafa, Sadık, Mehdi, Azubuike, Tetteh, Donsah, Dicko

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Spajic, Hadergjonaj, Mortadha, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Mabil, Umut

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MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Kasımpaşa’nın sol kanattan geliştirdiği atakta Mortadha'nın ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

20. dakikada Kasımpaşa’nın sol kanattan kullandığı korner atışında topa yükselen Muleka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

25. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında topu alan Dicko’nun sert vuruşunda kaleci Ertuğrul son anda dokunarak topu kornere çeldi.

29. dakikada tek pasla ceza sahasına sokulan Kasımpaşa’da savunmanın arasında topla buluşan Mortadha'nın dönerek sağ ayak içiyle vurduğu top kalenin sol direğine çarparak auta çıktı.

31. dakikada Kasımpaşa’da sağ kanatta başlayan atakta Hadergjonaj’ın pasında topu alan Muleka’nın kaleye gönderdiği topu kaleci Ertaç son anda çelerek gole engel oldu.

32. dakikada Yeni Malatyaspor’da Donsah’ın savunma arkasına yolladığı topu kontrol eden Tetteh’in kaleye çektiği sert şutu Ertuğrul ayağıyla son anda engelleyerek gole izin vermedi.

39. dakikada Kasımpaşa’nın sağ kanattan gelişen atağında Umut Bozok ile duvar pası yaparak savunmanın arkasına sarkan Eysseric’in yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.