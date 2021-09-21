Yeni Malatyaspor 0 - 1 Sivasspor (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan, 1-0'lık skorla Sivasspor oldu.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü, 70. dakikada Goutas kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Sivasspor, puanını 6'ya yükseltti. Malatyaspor da 6 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında, ceza sahası yayı üzerinden Adem'in pasıyla topu alan Mallan'ın vuruşunda, kaleci Muammer topu son anda kornere tokatladı.
28. dakikada Sivasspor ceza sahasına gönderilen uzun topu savunma sektirdi. Topu alan Adem Büyük kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kalei Muammer gole izin vermedi.
33. dakikada ceza sahası üzerinde Mallan'ın topla buluşturduğu Adem'in vuruşunda, top auta gitti.
37. dakikada savunma arkasına gönderilen topla çaprazdan ceza sahasına giren Kayode'nin vuruşunda, top kaleci Ertaç'tan döndü.