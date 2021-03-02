MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriYeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş (Maçın golü ve özeti)
GeriSpor Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş (Maçın golü ve özeti)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 02.03.2021 - 18:28 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş (Maçın golü ve özeti)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş (Maçın golü ve özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek gol yemeden maç kazanma serisini 4 maça çıkarttı.

22
  • Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederken üst üste 4. maçını gol yemeden kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol, 59. dakikada Atiba Hutchinson'dan geldi. Golün asistini ise Vincent Aboubakar yaptı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 57 yaparken şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 31 puanda kaldı.

Beşiktaşta Sergen Yalçını sinirlendiren an Hakem düdüğü çalar çalmaz...
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı sinirlendiren an! Hakem düdüğü çalar çalmaz...

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

14. dakikada sol kanattan bindirme yapan Nsakala'nın ortasında Aboubakar, yükselip kafayı vurdu. Yerde seken top kaleci Ertaç Özbir'in üzerine gitti.

23. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın uzak direğe doğru vuruşunda, kaleci Utku topu ayağıyla son anda çelmeyi başardı.

38. dakikada Mustafa Eskihellaç ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARI

58. dakikada Beşiktaş öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hutchinson, dar açıdan güzel bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

60. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta, arka direkte büyük bir karambol yaşandı. Topu önünde bulan Welinton'un vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.

76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre, çalımlarla ceza sahasına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Top direğin yanından az farkla auta çıktı.

85. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunda, Karim Hafez son anda topa ayak koydu ve meşin yuvarlağın kaleye gitmesini önledi.

86. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasında Tetteh'in indirdiği topla buluşan Chebake'in dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Utku gole izin vermedi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş (Maçın golü ve özeti)

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi