Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş (Maçın golü ve özeti)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek gol yemeden maç kazanma serisini 4 maça çıkarttı.
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederken üst üste 4. maçını gol yemeden kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol, 59. dakikada Atiba Hutchinson'dan geldi. Golün asistini ise Vincent Aboubakar yaptı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 57 yaparken şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 31 puanda kaldı.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
İLK YARI
14. dakikada sol kanattan bindirme yapan Nsakala'nın ortasında Aboubakar, yükselip kafayı vurdu. Yerde seken top kaleci Ertaç Özbir'in üzerine gitti.
23. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın uzak direğe doğru vuruşunda, kaleci Utku topu ayağıyla son anda çelmeyi başardı.
38. dakikada Mustafa Eskihellaç ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
İKİNCİ YARI
58. dakikada Beşiktaş öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hutchinson, dar açıdan güzel bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
60. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta, arka direkte büyük bir karambol yaşandı. Topu önünde bulan Welinton'un vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.
76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre, çalımlarla ceza sahasına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Top direğin yanından az farkla auta çıktı.
85. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunda, Karim Hafez son anda topa ayak koydu ve meşin yuvarlağın kaleye gitmesini önledi.
86. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasında Tetteh'in indirdiği topla buluşan Chebake'in dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Utku gole izin vermedi.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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