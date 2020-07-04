Yeni Malatyaspor 0-0 Gençlerbirliği

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Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 32, Yeni Malatyaspor 29 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Donald’ın şutunda top kalenin hemen yanından auta çıktı.

13. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği’nde ceza sahasında topla buluşan Stancu’nun sol çaprazdan kaleye çektiği şutta top kaleci Farnolle'de kaldı.

39. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanatta rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Karim Hafez’in ortasında rakip savunma tehlikeye izin vermedi.

44. dakikada Gençlerbirliği’nde Candeias’ın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza alanına yaptığı ortada hiçbir oyuncu dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar(ikinci yarı)

53. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında iyi yükselen Flavio'nun kafa vuruşunda direkten dönen top Ayite'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.

63. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Robin Yalçın'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Donald'ın vuruşunda kaleci Nordfeldt'den dönen top Fofana'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Donald (Dk. 87 Walter), Murat Yıldırım (Dk. 75 Kjartansson), Ndayishimiye (Dk. 46 Robin Yalçın), Acquah, Fofana (Dk. 87 Ahmed Ildız), Umut Bulut

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 90 6 Polomat), Sefa Yılmaz (Dk. 90 Sami Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 76 Seuntjens), Candeias, Stancu

Sarı kartlar: Dk. 18 Ndayishimiye, Dk. 18 Murat Yıldırım, Dk. 57 Mina, Dk. 59 Umut Bulut, Dk. 63 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Sefa Yılmaz, Dk. 90 1 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)

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