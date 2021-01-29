Yeni Malatyaspor 0-0 Fatih Karagümrük (Maçın özeti)

Süper Lig'in ikinci yarının perdesi Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçıyla açıldı. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Yeni Malatyaspor'da kaleci Abdulsamed mücadelede 7 kurtarışa imza atarken alınan puanda önemli pay sahibi oldu.

Ev sahibi ekipte Kubilay Kanatsızkuş, 43. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 28, Karagümrük ise 31 yaptı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Yeni Malatyaspor’da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Adem bekletmeden vurdu. Kaleci Aykut topa son anda dokunarak gole izin vermedi.

6. dakikada Fatih Karagümrük’te sol kanattan gelişen atakta Koray’ın ağlarla buluşan golü VAR’ın kararıyla orfsayt olduğu gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada ev sahibi takımda gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Zeki’nin sert vuruşunda kaleci Aykut’un hamlesi ile top kornere çıktı.

21. dakikada konuk ekipten Ndao, kale önüne kadar götürdüğü topa sert vurdu ancak top yan ağlarla kaldı.

34. dakikada Karagümrük’de Sobiech’in ceza alanı içerisinden çektiği şutu kaleci Abdulsamed son anda müdahale ederek mutlak bir gole izin vermedi.

43. dakikada Yeni Malatyaspor’da Kubilay’ın rakibine yaptığı müdahale sonrası VAR kayıtlarını inceleyen Hakem Yasin Kol, kırmızı kartını kullanarak Kubilay’ı oyun dışı bıraktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sobiech’in vuruşunda kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

57. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında gol arayan konuk ekip Karagümrük’te ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Bertolacci’nin sert vuruşunda kaleci Abdulsamet çift yumrukla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Fofona’nın ceza sahasına girerek çektiği şut az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

88. dakikada Fatih Karagümrük de Balkovec’in ceza sahasına yaptığı orta da defans topu uzaklaştırarak tehlikeye izin vermedi.

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