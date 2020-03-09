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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 17:02,Son Güncelleme:/

Yeni Malatyapsor, Kayserispor'a konuk olacak

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Yeni Malatyapsor, Kayserispor'a konuk olacak
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Hes Kablo Kayserispor, Btc Türk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi. Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular koşu ve rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve hız çalışmaları yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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