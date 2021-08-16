Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ile lig mücadelesi devam ediyor. Yeni transferlerin sahaya çıkacağı karşılaşmada, her iki takım da 3 puan için mücadele verecek. Peki, Yeni Malatya Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

YENİ MALATYA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. 16 Ağustos Pazartesi günü 19.15'te oynanacak karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Wallace, Semih, Haddadi, Muhammed, Buğra, Aabid, Mallan, Adem, Malle, Tetteh

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius

YENİ MALATYASPOR, TRABZONSPOR'DAN PUAN ALMAK İSTİYOR

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Süper Lig'de yarın sahalarında Trabzonspor ile yapacakları maçtan puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Hakkı Çelikel, AA muhabirine, sarı-siyahlı takımın uzun bir aradan sonra yarın taraftarıyla buluşacağını kaydetti.



Ligde ilk karşılaşmayı Trabzonspor ile oynayacaklarını belirten Çelikel, "İlk maçlar her zaman zor olur. Trabzonspor, önemli transferler yaptı. Hem bizim açımızdan hem de onların açısından zor bir maç olacak. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak en az bir puan almak istiyoruz. Uzun bir aradan sonra seyirciyle buluşacağımız için heyecanlıyız. İnşallah Trabzonspor maçından puan veya puanlar alarak Göztepe karşılaşmasına hazırlanacağız." diye konuştu.



Yeni transferlerle kadronun gençleştiğini dile getirin Çelikel, "Biz gençlere çok önem veriyoruz. Her zaman söylüyoruz, takımımızın geleceği gençlerle olacak. Altyapıya önem veriyoruz. Yeni tip koronavirüs aşısı olan herkesi takımı desteklemek için stada davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.