Yeni Malatya beraberliği sonrası Fenerbahçeli Fazıl Say isyan etti! 'Kaç yıllık çile bu...'

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ünlü sanatçı Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

Bu sezon sarı-lacivertli takımın puan kaybettiği maçlardan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Say, Malatya maçı sonrası da takımı inançsızlık ve yeteneksizlikle suçladı.

"KAÇ YILLIK ÇİLE, SİZ SÖYLEYİN"

"Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 30? 35?" diyen Say, "Kaç yıllık çile bu, siz söyleyin. Bu durum ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik. Ne bu? Ve bu çile siye seyredilsin ki" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Emre Belözoğlu'nun takımın başında ilk kez sahaya çıktığı Yukatel Denizlispor maçının ardından da mutlu olmadığını belirten Say, "Kritik bir 3 puan. Takım hala hevesli ve iyi oynamıyor, o ayrı konu" şeklinde konuşmuştu.

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