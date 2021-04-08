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GeriFutbol Yeni Malatya beraberliği sonrası Fenerbahçeli Fazıl Say isyan etti! 'Kaç yıllık çile bu...'
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Futbol
Haber Giriş: 08.04.2021 - 21:46 | Son Güncelleme:

Yeni Malatya beraberliği sonrası Fenerbahçeli Fazıl Say isyan etti! 'Kaç yıllık çile bu...'

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Yeni Malatya beraberliği sonrası Fenerbahçeli Fazıl Say isyan etti! 'Kaç yıllık çile bu...'

Fenerbahçeliliği ile bilinen dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sarı-lacivertlilerin Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldığı Süper Lig maçının ardından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ünlü sanatçı Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

Bu sezon sarı-lacivertli takımın puan kaybettiği maçlardan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Say, Malatya maçı sonrası da takımı inançsızlık ve yeteneksizlikle suçladı.

"KAÇ YILLIK ÇİLE, SİZ SÖYLEYİN"

"Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 30? 35?" diyen Say, "Kaç yıllık çile bu, siz söyleyin. Bu durum ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik. Ne bu? Ve bu çile siye seyredilsin ki" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Yeni Malatya beraberliği sonrası Fenerbahçeli Fazıl Say isyan etti Kaç yıllık çile bu...

Emre Belözoğlu'nun takımın başında ilk kez sahaya çıktığı Yukatel Denizlispor maçının ardından da mutlu olmadığını belirten Say, "Kritik bir 3 puan. Takım hala hevesli ve iyi oynamıyor, o ayrı konu" şeklinde konuşmuştu.

Yeni Malatya beraberliği sonrası Fenerbahçeli Fazıl Say isyan etti Kaç yıllık çile bu...

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