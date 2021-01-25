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eSpor
Haber Giriş: 25.01.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Yeni güncellemeler ile oyuncuların gözdesi Hanzo

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Yeni güncellemeler ile oyuncuların gözdesi Hanzo
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Hanzo, Overwatch oyuncularının favorisi hâline geliyor.

Overwatch 2’ye gelen yeni güncellemelerle birlikte Hanzo en çok tercih edilen karakterlerden biri hâline geldi. En son 12 Ocak’taki güncellemeyle fırtına oku özelliğinin hızı 0.25 saniye iyileştirilmişti.

Hanzo'nun fırtına oku minimum 70 hasar veriyor. Bu, 1,25 saniyede Hanzo'nun her fırtına oku isabet ettiği taktirde 350 hasar verebileceği anlamına gelir. Normal bir ok ise 125 hasar veriyor. Bu, 2 saniyenin altında Hanzo'nun her oku isabet ettiğinde 475 hasar verebileceği anlamına gelir. Ki bu hesaplar yapılırken kafa atışları hasarı sayılmıyor bile.

Bu değerler göz önünde bulundurulduğunda Hanzo’nun önümüzdeki günlerde daha da revaç göreceği tahmin ediliyor.

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