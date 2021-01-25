Yeni güncellemeler ile oyuncuların gözdesi Hanzo

Overwatch 2’ye gelen yeni güncellemelerle birlikte Hanzo en çok tercih edilen karakterlerden biri hâline geldi. En son 12 Ocak’taki güncellemeyle fırtına oku özelliğinin hızı 0.25 saniye iyileştirilmişti.

Unleash the storm!



Play the new map and earn new rewards, including Kyōgisha Hanzo, by winning games and watching Overwatch on Twitch. Grab your bow and storm into Overwatch’s Kanezaka Challenge RIGHT NOW!



🐉 : https://t.co/HJBBweSMSN pic.twitter.com/6mMTPyM1Qh — Overwatch (@PlayOverwatch) January 12, 2021

Hanzo'nun fırtına oku minimum 70 hasar veriyor. Bu, 1,25 saniyede Hanzo'nun her fırtına oku isabet ettiği taktirde 350 hasar verebileceği anlamına gelir. Normal bir ok ise 125 hasar veriyor. Bu, 2 saniyenin altında Hanzo'nun her oku isabet ettiğinde 475 hasar verebileceği anlamına gelir. Ki bu hesaplar yapılırken kafa atışları hasarı sayılmıyor bile.

Bu değerler göz önünde bulundurulduğunda Hanzo’nun önümüzdeki günlerde daha da revaç göreceği tahmin ediliyor.