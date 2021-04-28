Yeni GeForce Experience güncellemesi sayesinde en iyi yaratıcı uygulamalar tek bir düğmeyle optimize edilebiliyor

"GPU İşleme Modu", "Blackmagic RAW Kod Çözme için GPU Kullan" ve "R3D için GPU Kullan" yapılandırarak ayarları otomatik olarak optimize etme gibi optimum ayarları kullanarak içerik oluşturucular, Studio ürünlerinden tam verim ve yüksek performans elde edebiliyorlar.

Şu anda açık beta sürümünde olan, 3D içerik yaratıcıları için RTX hızlandırmalı bir platform olan NVIDIA Omniverse, Moonshine Animation gibi yaratıcı ekiplerin üretim maliyetlerinde %50 tasarruf etmesine ve BMW Group'un hem verimliliği artırmasına hem de hataları %30 azaltmasına yardımcı oluyor.

İki popüler uygulama, NVIDIA Broadcast tarafından desteklenen yeni yapay zeka özelliklerine kavuşuyor. Notch, en son Augmented Reality SDK'yı Notch Builder'a entegre ederek gerçek zamanlı, yapay zeka destekli vücut takibi ve sanal arka plan ekledi. OBS Studio ise yüksek sesli klavye yazma veya mikrofon statik gibi istenmeyen sesleri ortadan kaldırmak için Gürültü Kaldırma özelliğini ekledi.

Ayrıca, profesyonel yaratıcılar için yeni amiral gemisi masaüstü ekran kartları olan 16 GB belleğe sahip NVIDIA RTX A4000 tek yuvalı GPU ve 24 GB NVIDIA RTX A5000’i duyurdu. GeForce RTX 30 Serisi ekran kartları gibi NVIDIA Ampere mimarisine dayanan, her ikisi de yaratıcıların en karmaşık yaratıcı görevleri tamamlamasına yardımcı olmak için yeni nesil Işın İzleme, Tensor ve CUDA çekirdeklerini içerir.

Hareket halindeki profesyoneller için yeni NVIDIA RTX A2000, RTX A3000, RTX A4000 ve RTX A5000 dizüstü bilgisayar ekran kartları, ince ve hafif formuyla hızlandırılmış performans sunuyor. Bunlar, NVIDIA Studio ekosistemi tarafından desteklenen en yeni nesil Max-Q ve RTX teknolojilerinin yanı sıra optimum performans ve güvenilirlik seviyeleri için yaratıcı uygulamaları geliştiren özel sürücü teknolojisini içeriyor.

Yeni NVIDIA RTX dizüstü bilgisayar ekran kartları, bu yılın ikinci çeyreğinde küresel OEM'ler tarafından satışa sunulacak.