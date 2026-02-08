Yeni Fenerbahçe kuruldu! 2026 model takım

Haberin Devamı

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunun 2. transfer ve tescil döneminde kadrosunu 5 oyuncuyla takviye etti.

Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N’Golo Kante’yi transfer eden Sarı-Lacivertli takım, orta saha ve hücum hattını güçlendirdi, kaleye de takviye yaptı.

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde en çok konuşulan transferi Kante oldu. Fransız oyuncunun Al Ittihad’dan transferinde Suudi Arabistan kulübünün evrakları sisteme yüklememesi sonrasında yaşanan sorun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle çözüldü. Fenerbahçe, orta sahada görev yapan Matteo Guendouzi’yi de renklerine bağladı.

Haberin Devamı

Sarı-Lacivertli ekip, ara transfer döneminde ilk takviyesini Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile yaptı. Süper Kupa’da önce Samsunspor ardından Galatasaray derbisinde forma giyen Musaba, transferinin ardından Tedesco’nun vazgeçmediği isimlerden oldu.

Fenerbahçe, hücum hattına Fransa’nın Angers ekibinden 19 yaşındaki Sidiki Cherif’i de kattı. Kanarya, Beşiktaş’la yollarını ayıran eski file bekçisi Mert Günok’la yeniden anlaştı.

Ayrıca bu sezon Fenerbahçe'den giden isimler ise şu şekilde; İrfan Can Kahveci (Kiralık – Kasımpaşa), İrfan Can Eğribayat (Kiralık – Samsunspor) Cenk Tosun (Kasımpaşa), Rodrigo Becao (Kiralık – Kasımpaşa), Burak Kapacak (Kayserispor), Ertuğrul Çetin (Esenler Erokspor), Sebastian Szymanski (Rennes), Bartuğ Elmaz (Kiralık – Fatih Karagümrük), Emir Ortakaya (Çaykur Rizespor), Dominik Livakovic (Kiralık – Dinamo Zagreb), Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad)