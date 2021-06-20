Yeni F1 2021’in yeni özellikleri gösterildi

F1 2021 oyunu, bir ay içinde meraklılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Codemasters ve EA ise oyun çıkmadan oyuncuların heyecanını artırmak için oyuna gelecek yenilikleri gösteren bir fragman yayınladı. Fragmanda Braking Point, My Team, Real-Season Start ve farklı içerikler yer alıyor.

F1 2021, 16 Temmuz 2021 tarihinde Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Steam üzerinden PC platformlarına çıkış yapacak. Şu ana kadar yayınlanan içeriklere göre ise oyunun, serinin şu ana kadarki en iyi olacağı görüşü hâkim.

Oyundaki özelliklere yer verilen fragmana göre Braking Point ile oyunculara hikâye-tabanlı bir oyun deneyimi sunmak amaçlanıyor. Daha dinamik ayarlarla insanların gerçek yaşamını yansıtmasına olanak sağlanacak. For My Team için gerçek F1 oyuncularının sezon içindeki başarıları, oyundaki karakterlerinin özelliklerini de güncel olarak etkileyecek.

EA’in vaat ettiğine göre F1 2021'de her hikâyenin bir başlangıcı var. F1 2021'in sunduğu heyecan verici hikâye deneyimi ""Braking Point"" ve iki oyunculu Kariyer gibi yeni çarpıcı özellik sunuyor. "Gerçek Sezon Başlangıcı" ile grid'e daha da yaklaşırken bu sene onuncu yılını dolduran popüler Ekibim Kariyer modunda takımınızı zirveye taşıyabilir veya bölünmüş ekranda ve çok oyunculu modda rakiplerinizle başa baş mücadele edebilirsiniz. Dünyanın en büyük yarış gösterisinin heyecanına ortak olabilir ve 2021 sezonundaki yirmi kahraman sürücü ve unutulmaz on ekipten oluşan gerçek kadroyla yarışa katılabilirsiniz.

"Braking Point" – Heyecan verici yeni hikâye deneyimi

Yeni oyun modları: İki oyunculu Kariyer ve "Gerçek Sezon Başlangıcı"

Popüler Ekibim modu, bölünmüş ekran ve çok oyunculu mod