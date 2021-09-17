Yeni Call of Duty oyunu Project Cortez, Modern Warfare 2019’un devamı niteliğine olacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kamboçyada 6-11 yaş arasına Kovid-19 aşısıKamboçya'da 6-11 yaş arasına Kovid-19 aşısı#Kamboçya
Kuruçeşmede Zara rüzgarı estiKuruçeşme'de Zara rüzgarı esti#Zara
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığından 24 Kasım Öğretmenler Günü genelgesiSon dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan '24 Kasım Öğretmenler Günü' genelgesi#Genelge
Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli yerli hibrit e-kitap ve sesli kitap uygulaması Boodio, Kolay Kampüs’teTürkiye’nin ilk yapay zekâ destekli yerli hibrit e-kitap ve sesli kitap uygulaması Boodio, Kolay Kampüs’te!#Kolay Kampüs
Yeni Call of Duty oyunu Project Cortez, Modern Warfare 2019’un devamı niteliğine olacakYeni Call of Duty oyunu Project Cortez, Modern Warfare 2019’un devamı niteliğine olacak#Call Of Duty
Yayın yaparken en çok küfredilen oyunlar belli olduYayın yaparken en çok küfredilen oyunlar belli oldu#Rainbow Six
Dikkat çeken araştırma: Mavi gıda yüzde 80 artacakDikkat çeken araştırma: Mavi gıda yüzde 80 artacak#Balık
İngiltereyi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyorİngiltere'yi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyor #PRENS ANDREW
Son dakika... Tüketici kredilerine yeni düzenlemeSon dakika... Tüketici kredilerine yeni düzenleme#Tüketici Kredisi
Bakan Pakdemirliden tüm dünyaya geleceğe nefes davetiBakan Pakdemirli'den tüm dünyaya geleceğe nefes daveti#G20 Tarım Bakanları Zirvesi
HABERLERSpor Arena Haberleri eSpor Haberleri

Yeni Call of Duty oyunu Project Cortez, Modern Warfare 2019’un devamı niteliğine olacak

#Call Of Duty#Project Cortez#Modern Warfare
Yeni Call of Duty oyunu Project Cortez, Modern Warfare 2019’un devamı niteliğine olacak

Call of Duty: Vanguard daha çıkmadan, Project Cortez kod isimli bir sonraki oyundan bahsedilmeye başlandı.

Haberin Devamı

Call of Duty: Vanguard’ın çıkış tarihini az bir zaman kaldı. Bununla birlikte oyunun beta tarihleri de yakın zamanda belli olmuştu. 10-13 Eylül tarihlerinde sadece PlayStation oyuncularına çık ilk beta aşaması ardından 16 Eylül’de ikinci aşamada diğer platform kullanıcıları da 24 saatliğine oyunu deneyimleyebilecek.

Sızdırılan bilgilere göreyse yakın zamanda çıkacak Vanguard’ın yanı sıra yeni bir Call of Duty projesi üstünde çalışılıyor. 2022 senesinde duyurulacağı söylenen ve  "Project Cortez” kod adıyla anılan yapımın 2019 senesinde çıkan Modern Warfare’in devamı niteliğinde olacağı söyleniyor.

NVIDIA GeForce NOW sayfasında “test için yanlışlıkla girilen oyun başlıkları” sayesinde edinilen bilgilerin dışında henüz yeni Call of Duty oyunu hakkında bir bilgi yok.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Call Of Duty#Project Cortez#Modern Warfare