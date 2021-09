Yeni Call of Duty oyunu Project Cortez, Modern Warfare 2019’un devamı niteliğine olacak

Call of Duty: Vanguard’ın çıkış tarihini az bir zaman kaldı. Bununla birlikte oyunun beta tarihleri de yakın zamanda belli olmuştu. 10-13 Eylül tarihlerinde sadece PlayStation oyuncularına çık ilk beta aşaması ardından 16 Eylül’de ikinci aşamada diğer platform kullanıcıları da 24 saatliğine oyunu deneyimleyebilecek.

Sızdırılan bilgilere göreyse yakın zamanda çıkacak Vanguard’ın yanı sıra yeni bir Call of Duty projesi üstünde çalışılıyor. 2022 senesinde duyurulacağı söylenen ve "Project Cortez” kod adıyla anılan yapımın 2019 senesinde çıkan Modern Warfare’in devamı niteliğinde olacağı söyleniyor.

It looks like Call of Duty: 2022 is codenamed Project Cortez



It's expected to be a sequel to Modern Warfare 2019.