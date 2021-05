Yeni bir Donkey Kong oyunu mu geliyor?

Son zamanlarda yayılan söylentilere göre Super Mario Odyssey’in geliştiriciler, yeni bir Donkey Kong oyunu üstünde çalışıyor olabilir.

Nintendo Life ve Youtuber The Lonel Goomba’nın söylediğine göre Nintendo, Donkey, Diddy ve Donkey Kong Country ekibinin diğer üyelerini yeniden hayata geçirmek için çalışıyor. Oyunun geliştirici ekibi ise Super Mrio Odyssey’in geliştiricileri.

Söylentiler, The Lonel Goomba’nın attığı bir Tweet ile alevlendi: “Çok da olası olmayan bir dedikodu duydum, Mario Odysset takımı, 3D bir Donkey Kong oyunu üstüne çalışıyormuş.”. Bunun sonrasında Nintendo Life da ‘bağımsız bir kaynaktan’ aynı şeyi duyduğunu söyleyerek arka çıktı. Ancak Nintendo Life, kaynaklarının oyunun 3D değil, 2.5D olacağını söylediğini söylüyor.

I heard an unlikely rumour that the Mario Odyssey team are working on a 3D Donkey Kong game.



I think I would actually prefer that to another 3D Mario.