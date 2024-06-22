Yeni başlayanlar için Portekizce

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Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro... Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva... Képler Laveran Lima Ferreira...

Aslında Portekiz’de her çocuğa 1 isim ve 1 soy isim yeterli... Ancak maksimum 2 isim ve 4 soy isim olmak üzere artış mümkün. Bir çocuk hem anne hem babasının hem de dedelerinin soy isimlerini taşıyabiliyor.

BABASI REAGAN HAYRANI OLUNCA...

Cristiano Ronaldo’yu ele alalım... Babasının Ronald Reagan hayranlığı nedeniyle Ronaldo ismini verdiği yıldız oyuncuda Dos Santos annesinin, Aveiro babasının soy ismi. Portekiz’de çok sık kullanılan ve kulağımızın aşina olduğu soy isimlerin anlamları ise şöyle: Fernandes (Fernando’nun oğlu), Rodrigues (Rodrigo’nun oğlu), Santos (Azizler), Silva (Orman), Costa (Kıyı), Pereira (Armut ağacı).

ELDEN KAÇAN BİR KÖPEK SAYESİNDE DEĞİŞEN FUTBOL KARİYERİ

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İtalya forması giyen Mateo Retegui bu aralar Arjantinlilerin hedefinde... Nedeniyse doğma büyüme Buenos Aires bebesi olan, babası Arjantin’in olimpiyat madalyalı efsane çim hokeyi oyuncusu Carlos Retegui olan 25 yaşındaki oyuncunun, dedesinin göç ettiği İtalya’nın milli takımını seçmesi...

Retegui’nin oldukça ilginç bir hikayesi var. Futbola River Plate’te başlayan Retegui henüz 14 yaşında bazı sorunlar nedeniyle buradan ayrılıyor ve futbol hayatı başlamadan bitmiş gibi görünüyor. O dönemde babası Carlos bir gün gezerken köpeği kaçıyor ve kaderin bir cilvesi, Boca Juniors’ın scout’ı Diego Mazzilli’nin yanına kaçıyor. İkili tanışıyor, Carlos “Benim de bir oğlan var topçu namzeti” diyor, Mazzilli de “Gelsin görelim” yanıtı veriyor. Nitekim Mateo beğeniliyor, Boca’da başlıyor.

KAÇAN BALIK BÜYÜK OLUR

Ancak burada bir süre şans bulamayan Mateo futbolu bırakıp babası gibi çim hokeyine geçmeye karar veriyor. Bunu duyan Mazzilli karşısına aldığı Mateo'ya "Sen korkak mısın evladım" mealinde konuşunca, hırslanan Mateo çalışmalara başlıyor. Sonrası malum...

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Arjantinlilerin kızmasına gelince... Aslında bu konuda biraz haksızlar çünkü Mateo alt yapılarda dahi milli takıma çağrılmıyor... Ondaki yeteneği fark eden Roberto Mancini’nin teşvikiyle İtalya Milli Takımı’nı seçiyor. Arjantinlilere de ‘Kaçan balık büyük olur’ demekten başka bir şey kalmıyor.

EDWARS IORDANESCU'DAN TAKIMI AĞLATAN KONUŞMA

Ukrayna’yı 3-0 yenerek EURO 96’dan bu yana Avrupa şampiyonalarında ilk galibiyetini alan Romanya’nın başarısında teknik direktör Edwars İordanescu’nun maç öncesi konuşmasının da büyük etkisi var. Nitekim takımın stoperi Adrian Rus maç sonrası açıklamasına, “Koç bize ‘Maçı tribünde kazandık, şimdi sahada da kazanacağız’ dedi. O an göz yaşlarıma hakim olamadım” dedi.

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UEFA DİSİPLİN KOMİTESİ'NDE BALKANLAR MESAİSİ

Başkanlar’daki barış ve huzur(!) ortamı EURO 2024’e de taşınmış durumda... Son olarak 2-2 sona eren Hırvatistan-Arnavutluk maçında iki takım taraftarlarının bir ağızdan ‘Sırpları öldürün’ tezahüratı yapması Belgrad’ı çileden çıkardı. Üstüne, İngiltere maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 19 bin Euro para cezasına çarptırılan Sırbistan, turnuvadan çekilme tehdidinde bulundu.

Bu arada turnuvada yer almayan ancak Sırbistan’la arası limoni olan Kosova’nın futbol federasyonu, Sırpları önce İngiltere maçı sonrası taraftarlarının ‘ırkçı mesajları’, Slovenya karşılaşması sonrası da ‘ırkçı davranışları’ nedeniyle şikayet etti. Yani UEFA Disiplin Komitesi şu sıralar tüm mesaisini Balkan ekiplerine ayırmış durumda.

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