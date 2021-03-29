Yeni Back 4 Blood fragmanı yayımlandı

Bu hafta Future Games Show’da Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen Back 4 Blood’un yeni fragmanı yayımlandı. Turtle Rock Studios, Left 4 Dead 2’nun geliştiricileri olduğu için oyuncular genel olarak bu oyunu Left 4 Dead 3 olarak görüyor. Oyunun genel ambiyans ve teması da bunun için uygun bir ortam oluşturuyor.

Back 4 Blood, birinci şahıs bir nişancı oyunu. Oyuncular, takımlarına alabileceği üç arkadaşıyla birlikte co-op bir deneyim edinebilecek. Bunun yanı sıra hikâye anlatımı, oyuncuları dünyanın içine çekmede büyük bir önem taşıyor. Oyundaki diğer modlar ise oyuncuların kendilerini insan veya zombi olarak seçebilmesine olanak sağlıyor.

22 Haziran’da çıkması planlanan oyun, stüdyonun programın gerisinde kalması ve geliştirme sürecinin uzaması sebebiyle 12 Ekim’e ertelendi. Bu da geliştiricilere oyun üstünde çalışmak için fazladan dört ay veriyor.

Back 4 Blood sadece PC platformuna değil diğer pek çok platforma da geliyor. Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyuncuları da Turtle Rock Studios’un yeni yapımını oynayabilecek.

Bu yaz çıkması beklenen açık beta dönemi, geliştiricilerin geri dönüş toplama ve oyunu iyileştirmek için harika bir fırsat. Bu durum da oyuncuların heyecan ve beklentisini yükseltiyor.