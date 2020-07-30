Yeni Adana Şehir Stadyumu, Adana Demirspor'a destek için ışıklandırıldı

Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesi ve karşılaşma sırasında merkez Sarıçam ilçesinde yapımı devam eden Adana Şehir Stadyumu'nun dış cephesi, mavi lacivert renklerde ışıklandırıldı, gökyüzüne doğru yapılan ışık şovuyla görsel bir şölen oluşturdu.

Yoldan geçen sürücüler araçlarını park ederek ışık şovunu cep telefonu kameralarıyla kaydederken, bazı vatandaşların öz çekim yaptığı görüldü