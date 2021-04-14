Yener Yılmaz, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalde düdük çalacak

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yener Yılmaz, Rusya'nın Novgorod kentinde 5-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ve Türk ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın da katılacağı 8'li finalde görev alacak.

Yılmaz'ın yanı sıra TBF Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve FIBA Hakem Eğitmeni Rüştü Nuran da organizasyonda hakem değerlendiricisi olarak görev yapacak.

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