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Yener İnce, Mauro Icardi'nin dönüşü için tarih verdi

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#Galatasaray#Yener İnce#Süper Lig
Yener İnce, Mauro Icardinin dönüşü için tarih verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 01:19

Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Yener İnce, Tottenham ile oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi için açıklama yaptı.

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Galatasaray'da Kulüp Doktoru Yener İnce, Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları kopan ve ameliyat olan Mauro Icardi'nin durumu hakkında konuştu.

Sarı kırmızılı takımda Yener İnce, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sakatlığıyla ilgili net ifadeler kullandı.

Yener İnce, Arjantinli golcü için "Her çaprazı kopan oyuncu gibi tedavi oluyor." şeklinde konuştu.

"Icardi İstanbul'a ne zaman gelecek?" sorusuna cevap veren Yener İnce, "Önümüzdeki sezon inşallah" dedi.

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#Galatasaray#Yener İnce#Süper Lig

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