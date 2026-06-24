'Yemekte ne yiyelim' anlaşmazlığı Senegal'i nasıl yıktı?

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Senegal tıpkı bizim gibi 2026 Dünya Kupası’na büyük umutlarla gelip iki maç sonunda havlu attı... Batı Afrikalıların başarısızlığının ardında turnuva öncesi prim krizi, teknik direktör Pape Thiaw’in ABD’ye kontratsız -yani teknik olarak işsiz- gelmesi, vize kısıtlamaları nedeniyle çok taraftar gelememesi gibi nedenler sıralanabilir. Bir de tüm bu yangına benzin döken mikro nedenler var: Futbol Federasyonu yetkililerinin (Her ne kadar ‘Paralarını biz ödedik’ deseler de) tüm yakınlarını milli takımın otelinin dibine yerleştirmeleri ve tabii yemek krizi.

DIŞARIDAN YEMEK SiPARiŞi VERDiLER

BBC’nin haberine göre, hazırlık maçları sonrası emektar aşçı istifa edince apar topar bulunan yeni aşçı futbolculara sağlıklı menüler hazırlarken, oteli mesken tutan yöneticiler ve yakınları Senegal’e özgü Thieboudienne (bol yağlı, baharatlı, balıklı ve sebzeli bir pilav) ve Yassa (bir tavuk yemeği) istiyor. Aşçı ise bunu reddediyor. Bunun üzerine yöneticiler ve beraberindeki misafirler, New York ve çevresindeki Afrika restoranlarından otele dışarıdan toplu yemek sipariş etmeye başlıyorlar. Düşünün, koskoca Dünya Kupası kampında, takımla aynı lobiyi paylaşan düzinelerce takım elbiseli adam, ellerinde dışarıdan gelmiş yağlı karton paketlerle yerel yemek ziyafeti çekiyor.

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BU SADECE BiR BOĞAZ MESELESi DEĞiL

Bu durum sadece bir boğaz meselesi olarak kalmıyor, profesyonel kamp ortamını tamamen baltalıyor. Koridorlarda gezen dışarıdan gelmiş yemek paketleri, takımın profesyonel sağlık ekibini ve teknik direktör Pape Thiaw’ı kelimenin tam anlamıyla çileden çıkarıyor. Eski futbolcu El Hadji Diouf’un televizyonlara çıkıp, “Oyuncuların bu tantanaya ihtiyacı yok” diye bas bas bağırması da fayda etmiyor. Sonuç ortada.

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ÇEK KÜREKLERi, AT GOLLERi

Kuzey Avrupalılar eğlenmesini gerçekten biliyorlar ve her turnuvada iz de bırakıyorlar. İzlanda’nın EURO 2016’daki ‘Hu’ sesleri eşliğinde Viking alkışını hatırlarsınız... Norveçliler de önceki gün Senegal karşılaşması sonrası sıra dışı sevinçleriyle, İzlandalı kuzenleri gibi Viking atalarına selam çaktılar. Stadın ortasına oturan Norveçli oyuncular, davulla ritim tutan takım kaptanı Martin Odegaard’ın talimatıyla, tribünlerdeki binlerce taraftarlarıyla birlikte kürek çektiler. Bu ikonik sevincin provasını Norveçli futbolseverler maçtan önce New York Times Meydanı’nda yapmış, büyük de ses getirmişlerdi. Senegal galibiyeti ve gelen tur, pastanın üstündeki krema oldu.

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FORMALARDA ATALARA SAYGI

Norveçlilerin atalarına saygı duruşu gol sevinci ile sınırlı değil... Kuzeylilerin formaların arkasındaki isim ve numara yazı tipleri (tipografi), İskandinav tarihine ve Viking kültürüne saygı duruşu niteliğinde. Haaland ve arkadaşlarının formaları antik İskandinav runik alfabesinden ilham alınarak köşeli ve stilize çizgilerle tasarlandı.

SPiKERi KUPADAN ATTILAR

Milli Takımımızın Paraguay’a 1-0 kaybettiği maç sırasında rakip takımdan Almiron, Mert Müldür’e karşı ağzını kapatıp konuştuğu için kırmızı kart görürken, bu yeni kuralla oyundan atılan ilk isim olarak tarihe geçmişti. Yeni kuraldan futbolcular kadar Paraguaylı yayıncılar da bihaber olsa gerek, maçı Paraguay televizyonu ABC için anlatan Jorge Vera kendinden geçmişti. Vera, El Salvadorlu hakem İvan Barton’ı ‘hırsız’ olarak nitelendirirken öfkesinden FiFA Başkanı Gianni İnfantino da nasibini almıştı.

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“FİFA, futbolu katlettin! Kendinden utanmalısın İnfantino” diyen Vera hızını alamayarak CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez’i hedef tahtasına koyup, “İnfantino ile fotoğraf çektirmeyi bırak da biraz omurgalı ol! Sizi gidi s***k hırsızlar! Almiron Türk oyuncuya neden ırkçılık yapsın?” demişti.

PAHALIYA PATLAYAN SÖZLER

Tabii bu sözler Jorge Vera’ya pahalıya mal oldu. FİFA, disiplin soruşturmasının ardından Vera’nın akreditasyonunu iptal etti. ABC özür dileyip FİFA’ya, “Tek seferlik bir olay, özür dileriz, vur dedik öldürdünüz” mealinde bir savunma yapsa da karar değişecek gibi durmuyor.

SU YARDIMI GÖKTEN GELiNCE MOLAYA GEREK DUYULMADI!

Fransa'nın Irak’ı 3-0 yendiği maç kupa tarihinine geçti zira şiddetli fırtına, gök gürültüsü ve sağanak yağış nedeniyle ikinci yarısı 2 saatten fazla geciken mücadele tam 4 saat sürdü. Bu durum, Dünya Kupası tarihinde hava muhalefeti sebebiyle bu kadar uzun süre duran ilk maç olarak kayıtlara geçti. Karşılaşma ile ilgili dikkat çekici bir diğer ayrıntı, bu kupada büyük tepki çeken 3 dakikalık su molasının ikinci yarıda uygulanmaması oldu. Kararı kısa bir açıklamayla duyuran FİFA sözcüsü, hiçbir gerekçe göstermeden sadece, “İkinci yarıda serinleme molası verilmeyecektir” demekle yetindi. Muhtemelen zaten buz gibi havada şarıl şarıl yağmur altında 2 saat bekleyen oyuncuların bir de su molasıyla iyice soğumasını istemediler ya da sarkan yayın akışını toparlamaya çalıştılar.