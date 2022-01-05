Yemeksepeti Protality Sezon 3 şampiyonu STARDUST!

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Yemeksepeti’nin ana sponsor, Olips ve MediaMarkt’ın desteği ile gerçekleşen Protality Sezon 3’ün Büyük Finali hem Türkçe, hem Arapça olarak canlı yayınlandı.Yemeksepeti’nin ana sponsor, Olips ve MediaMarkt’ın desteği ile gerçekleşen Protality Sezon 3’ün Büyük Finali hem Türkçe, hem Arapça olarak canlı yayınlandı.

eSports360 ve WeSportsmedia’nın 2019 yılından beri sürdürdüğü Gaming ve Espor projelerinde yeni bir zirve olmak için kolları sıvayan Yemeksepeti Protality Sezon 3, kapsamın genişlemesi sonucunda daha fazla takımın yer alması ile sadece Türkiye’nin değil, tüm MENA bölgesinin en iyi takımını belirlemiş oldu.

60.000TL ödül havuzunu ilk 8 takıma paylaştıran etkinlikte ödül havuzu şu şekilde dağıldı:

Yemeksepeti Protality Sezon 3 Final Aşaması Ödül Kazanan ilk 8 takım

• STARDUST – 26.000TL

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• SuperMassive Blaze – 14.000TL

• OLD GENERATION – 7.000TL

• HOWL – 5.000TL

• Futbolist – 3.000TL

• fastPay Wildcats – 2.000TL

• Digital Athletics – 1.500TL

• Crashers Esports – 1.500TL

Tüm maçlar Buğrahan “Wreckage” Şevke, Utku “Utimikk” Taşyürek ve Arda “Tropik” Bayram’ın sunumları ile http://twitch.tv/pubg_battlegroundstr adresinden Türkçe olarak, Mohammad “Wicked” Koush ve Yoisf “matrix” Olaik’in sunumları ile de https://www.facebook.com/pubg.battlegrounds.mena/ adresinden Arapça olarak sunuldu.

Protality serüveninin 3. büyük sezonu hakkında MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, “Türkiye’de epor sektörünün gelişmesi için birbirinden farklı yatırımları olan MediaMarkt Türkiye olarak, Protality macerasının ülkemizdeki oyunseverler için çok değerli olduğunu biliyoruz. Dahası sadece Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da bilinen PUBG gibi bir oyunun şampiyonasında iş birliği yapmak bizim için çok heyecan verici ve aynı zamanda MediaMarkt’ın da oyun dünyasına verdiği önemin güzel bir yansıması oldu. Burada özellikle son dönemde gerçekleştirdiğimiz başarılı kampanya çalışmalarımızı PUBG takipçisi ve tüm espor tutkunu oyuncularla paylaşma fırsatı yakaladık. Bugüne kadar olduğu gibi ilerleyen süreçte de geniş ürün yelpazemizde oyunseverlerin en çok tercih ettiği ürünleri portföyümüzde bulundurmaya, mağazalarımızdaki deneyim alanlarında oyun ve ürün deneyimletmeye ve espor ile alakalı yapılan etkinliklere katılarak sektörü desteklemeye devam edeceğiz.” diyerek görüşlerini aktardı.

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Mondelēz International Türkiye Pazarlama Lideri Bahadır Demir ise Protality serüveni hakkında “Mondelēz International Türkiye’nin ferahlatan şeker pazarındaki lider markası Olips olarak gençlere eşsiz bir ferahlık deneyimi yaşatmak için espora sponsor olduk. Olips’in “Derin bir nefes al ve harekete geç” söyleminden yola çıkarak, espor severlerin ihtiyaç duydukları anlarda onların yanında olmanın ve onlara ferahlık sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Protality macerasının Türk oyuncular için çok değerli olduğunu biliyoruz. PUBG gibi sadece Türkiye’de değil, uluslararası platformda da bilinen bölgesel bir şampiyonada bulunmak çok heyecan verici. Önümüzdeki dönemlerde de espora olan desteğimizi sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.

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2022 yılı ve Protality projesinin gelecek vizyonu

1 yılı geride bırakarak ilerleyen Protality serüveni Türkiye’den çıkan ve resmi olarak PUBG ekosistemine Wildcard veren ilk yerel lig etiketini taşıyor. Aynı zamanda Yerelden başlayan maceranın MENA bölgesine yayıldığı ve Orta Doğu şampiyonu unvanını da oyunculara ulaştıran ilk Türk PUBG etkinliği. PUBG ile birlikte bir yıl boyunca hummalı bir çalışmaya imza atan eSports360 ve WeSportsmedia ekipleri, 2022 yılında Protality’nin yeni sezonlarının hazırlığını yapmaktalar.

Teori Medya/WeSportsmedia Kurucu Ortağı Uygar Gökgöz bu konuda “Tüm dünyaya paralel bir şekilde Türkiye’de de espor trendi son yılların yükselen değeri olmaya devam ediyor. Her geçen gün takipçi ve izleyicisi sayısı artarken, önümüzdeki yıllarda da gençlerin en çok tükettiği mecra olmaya devam edecektir. Türk esporunun en önemli ve en çok izlenen etkinliklerinden PUBG Protality Series de markaları, bu çok değerli hedef kitle ile buluşturmaya devam edeceğiz. 10 milyonlar ile ifade ettiğimiz erişim rakamlarına ulaşan PUBG Protality Series 2022 yılında da bu sene olduğu gibi markaların gençlere ulaşmasındaki en önemli iletişim mecralarından biri olmaya devam edecektir. Başarı ve keyifle bitirdiğimiz sezonun ardından tüm izleyiciler gibi yeni sezonu büyük bir heyecanla bekliyoruz.” Şeklinde görüşlerini bildirdi.

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Protality projesini WeSportsmedia ile birlikte hayata geçiren eSports360 ekibinin Marka İletişim Müdürü İlker Karaş bu konuda “20 yıldan fazladır yer aldığım Türk espor ekosisteminde en büyük hayalimiz yerelde başlayan bir ligin globale uzanan bir senaryoya evrilmesiydi. Protality ile bu hayalimizi başardık. Kendine özgü bir ismi, kimliği, hafif şımarık ve talepkar duruşu ile bugüne kadar ülkemizde yaptığımız tüm projelerden hem benim hem ekibim için çok daha farklı bir yerde olacak. Özellikle PUBG Espor ekibinin ülkemize olan desteği ile Protality bugün bu noktaya geldi. Bugün olduğu yeri aşmayı her zaman kendine misyon edinmiş bir ruha sahip ve bu motivasyon ile gelecek yıllarda yeni sürprizleri de peşinde getireceğine inanıyorum.” diyerek görüşlerini aktardı.

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