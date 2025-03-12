Yelkenler dev yarışa hazır!

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Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları için geri sayım başladı.
Dev organizasyon öncesi düzenlenen toplantıya Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü (İAYYK) Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, DHL Express Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu katıldı.
Yarışlar bu yıl 4 etapta gerçekleşecek: 23-25 Nisan: Çanakkale Zafer Kupası, 14-19 Mayıs: Samsun Kurtuluş Kupası, 20-24 Temmuz: Kıbrıs Mavi Vatan Kupası, 29 Ekim-2 Kasım: İstanbul Cumhuriyet Kupası. Şampiyonaya 20 farklı ülkeden 1500’den fazla sporcu katılacak.