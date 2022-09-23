Yelkenler Boğaz'da rüzgar basacak

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Bu yıl 21. kez düzenlenecek Bosphorus Cup Yelken Yarışları, bugün İstanbul’da başlayacak. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre “İstanbul yelken açıyor” sloganıyla bugün başlayacak organizasyonun ilk gününde Adalar-Kalamış etabı geçilecek. Adını İstanbul Boğazı’ndan alan organizasyonun Boğaz Yarışı etabı ise yarın düzenlenecek. Bosphorus Cup, Boğaz Yarışı’nın ardından 25 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarındaki yarışla sona erecek ve genel klasmanda birinciliğe ulaşan takım kupanın sahibi olacak.

ORHAN GORBON: EŞSİZ BİR YARIŞ

Bosphorus Cup’ın kurucusu Orhan Gorbon, böylesine güç bir organizasyonu yıllardır başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Gorbon, “Bosporus Cup dünyadaki en önemli yelken yarışlarından birisi konumunda ve Boğaz Yarışı etabı onu eşsiz kılıyor. Tüm dünyadan yelken severlerin takviminde yer alan, takip ettikleri bir yarış konumundayız. Bosphorus Cup, Türkiye’nin markasıdır. Yurt dışındaki tüm yelkenciler de bu markayı tanıyor, biliyor. Bu konuda büyük gurur duyuyorum” dedi.