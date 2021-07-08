Yelkende hedef en az 1 madalya

Akdurak, AA muhabirine, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan 8 sporcunun Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirtti.

Sporcuların teknik olarak rakiplerinden geri kalmayacak şekilde hazırlandığını kaydeden Akdurak, "Hepimizin özenli hazırlanması, sporcularımızın olimpiyatlardaki başarılarıyla taçlanacak diye ümit ediyoruz. Son derece heyecanlıyız." dedi.



Tokyo Olimpiyatları'nda 8 Türk sporcusunun 10 yelken disiplininden 6'sında mücadele edeceğini hatırlatan Akdurak, şöyle konuştu:



"Bu geçmiş tarihimizdeki en yüksek sporcu ve disiplin sayısı. İlk günümüzden itibaren kaç sporcuyla gittiğimize değil, tüm konsantrasyonumuzu en az bir madalya ile dönmek üzere yaptık. İlk 10'da olan, dünyanın favori gösterdiği sporcularımız var. Hemen hepsi çok hazırlar. Kovid-19 süreci Tokyo'yu başka dengelere taşıdı. Bizim aylar öncesinden oraya gidip, suyun akıntısını, havasını, rüzgarlarını test etmemiz lazımdı fakat pandemi hiçbir ülkeye bu izni vermedi. Böyle değişik bir süreçte çok iyi hazırlandık. Biraz şans faktörünün de gündemde olduğu bir olimpiyat geçireceğimizi tahmin ediyorum. Şans ve başarı sporcularımızın yanında olsun. Bunu lehimize kullanıp, hiç kesintiye uğramayan hazırlığımızı madalya yolunda doğru kullanırsak, bir şansımız var."



Dünya Yelken Federasyonunda başkan yardımcılığı görevine gelmesinin ardından yapılan seçimlerde 6-7 komite ve komisyonda Türk isimlerin seçildiğini de hatırlatan Akdurak, "Bunlardan her biri dünya yelkenciliğinin önemli kararlarını veren komiteler. Hepsinde Türk yelkenci arkadaşlarım var. Aynı şekilde olimpiyatlarda parkur başhakemi olarak görev yapacak Türk yelkencilerimiz var. Bunlar sadece sahada değil aynı zamanda yönetim kadrolarında da Türk yelkenciliğinin yükselişinin göstergeleri oldu." diyerek sözlerini tamamladı.