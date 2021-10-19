Yeliz Kemaloğlu Turnuvası’nda Hamit Altıntop’un takımı şampiyon

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Merhume Yeliz Kemaloğlu’nun babası Yıldırım ve kardeşi Ediz Kemaloğlu tarafından organize edilen turnuvaya, 2’si İsveçli olmak üzere 14 profesyonel ve 46 amatör golfçü katıldı.

Müsabakalar sonunda, Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Gökhan Ateş, Sinan Gümüş ve Anton Guedra’dan oluşan takım birinci olurken; Savaş Karataş, Yasin Sağdıç, Hasan Koç ve Murat Bayrak’tan oluşan takım ikinci; Ediz Kemaloğlu, Selim Esemenli, Umut Öztürk ve Osman Hacısüleymanoğlu takımı üçüncülüğü elde etti.

Profesyonellerde ise Gencer Özcan 70 vuruş sayısıyla turnuvayı lider bitirdi. Özcan’ı 73 vuruş sayısıyla Ediz Kemaloğlu ve Ulaş Karataş takip etti.

Caddyler’de de Kadir Geçgel birinci, Yasin Sağdıç ikinci, Gürkan Şahin üçüncü sırayı aldı.