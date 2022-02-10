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Yedekler yetti

#Trabzonspor#Denizlispor#Türkiye Kupası
Yedekler yetti

Hürriyet yazarlarından Banu Yelkovan, Trabzonspor'un Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği kupa maçını değerlendirdi.

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Ne Süper Lig’de açık ara lider Trabzonspor ne de 1.Lig’de düşme hattında bulunan ev sahibi Denizlispor için bu haftanın en önemli maçının bu karşılaşma olduğu söylenemez. Ziraat Türkiye Kupası, başka takımlar için bu sezonun kurtarma yazılısı ya da Avrupa’ya giden en kısa yolu olsa da iki farklı ligde iki farklı hedefe kitlenmiş bu iki takım için öncelik değil. İki sene Süper Lig’de kaldıktan sonra bir alt lige düşen ve bu sezon oradan da aşağı yuvarlanma riski taşıyan Denizlispor, Galatasaray’ı yenerek yaptığı sükseyi ligde puana tahvil edemeyince Fatih Tekke’nin yerine Mesut Bakkal geçmişti. O maçı mucizevi şekilde kazandıklarını iddia edenlere, lideri de eleyerek cevap vermek güzel olurdu kuşkusuz ancak önlerindeki zorlu fikstür düşünüldüğünde güçlerini tek kulvarda sürdürmek belki de daha mantıklı olandı.

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Yeniler sahada

Trabzonspor dersen, yıllar sonra gelecek şampiyonluğa o kadar kitlenmiş durumda ki konsantrasyonlarını bozmamak için, herkes onları çoktan lig birincisi ilan etmişken onlar şampiyonluğun ş’sini bile telaffuz etmekten imtina ediyorlar. Haftasonu ligde en yakın rakipleri Konyaspor’la oynayacakları maç öncesinde ilk 11’in vazgeçilmez isimleri yerine derin kadrolarının alternatif ayaklarını kullanmayı tercih etmeleri bundan: Enis, Kouassi, Yusuf Erdoğan gibi yeni transferlere kadroda uzun zamandır görmediğimiz isimler eşlik ediyor.

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Golle beraber müdahale

Trabzon yedek kadroyla da çözebileceğini düşündüğü maçta daha 8.dakikada Hüseyin Türkmen’in golüyle öne geçince erken rahatlıyor. İlk yarının kalan dakikalarında, üst ligin liderinin alt ligin düşme hattına belirgin bir üstünlük sağlayamadığı temposu düşük bir maç izliyoruz. İkinci yarının başı sayılabilecek bir anda, Denizlispor Mustafa Çeçenoğlu’yla eşitliği sağlayınca, Abdullah Avcı maça müdahalede gecikmiyor. Önce Bakasetas oyuna giriyor, sonra Enis Destan yerini Puschacz’a bırakırken Kouassi öne geçiyor. Mevkii değişikliği sonrası Fildişi Sahilli oyuncu önce ofsayta takılan bir gol atıyor, sayılmayan golden 7 dakika sonra takımını çeyrek finale taşıyan sayıyı kaydediyor. Trabzon’un üst tura çıkmasına yedekler yetiyor.

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#Trabzonspor#Denizlispor#Türkiye Kupası

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