×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Yedek kulübesinde takım arkadaşına yumruk attı! Kulüpten açıklama geldi

Güncelleme Tarihi:

#Real Valladolid#Luis Perez#Latasa
Yedek kulübesinde takım arkadaşına yumruk attı Kulüpten açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 15:45

Real Valladolid'de dün alınan 4-0'lık Getafe maçında yedek kulübesi karıştı. Luis Perez takım arkadaşının koluna yumruk atarken ikiliyi Eray Cömert ayırdı. Olayla alakalı kulüpten de bir açıklama geldi.

Haberin Devamı

İspanya La Liga 30. hafta mücadelesinde Real Valladolid, sahasında Getafe'ye 4-0 mağlup oldu.

VALLADOLİD, GETAFE'DEN 4 GOL YEDİ

Getafe'ye 3 puanı getiren golleri 1. dakikada Mauro Arambarri, 19 ve 38. dakikada Ramon Terrats Espacio ve 80. dakikada Domingos Duarte kaydetti. Ev sahibi ekipte Mario Martin karşılaşmanın 45. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Gözden KaçmasınPorto maçı sonrası Portekiz, Kerem Aktürkoğlu ile Orkunu konuşuyor: Kramponlarının gözleri varmış gibi Ciğerlerini patlattıPorto maçı sonrası Portekiz, Kerem Aktürkoğlu ile Orkun'u konuşuyor: 'Kramponlarının gözleri varmış gibi! Ciğerlerini patlattı'Haberi görüntüle

LUİS PEREZ'DEN TAKIM ARKADAŞINA YUMRUK
Maça Juanmi Latasa ile Luis Perez'in arasında yaşanan olay damga vurdu. Yedek kulübesinde bilinmeyen bir nedenle Luis Perez, takım arkadaşı Juanmi Latasa'nın koluna yumruk attı. Araya giren Eray Cömert olayın büyümesini engellerken, Perez'i güçlükte yatıştırdı.

 

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Haberin Devamı

Real Valladolid resmi sitesinden yaptığı açıklamayla iki oyuncuya disiplin yönetmeliğinin uygulanacağını duyurdu. Açıklama şöyle;

“Real Valladolid, bugün Getafe CF ile oynanan maç sırasında yedek kulübesinde oyuncular Luis Pérez ve Juan Miguel Latasa arasında meydana gelen olayı şiddetle kınadığını ifade etmek ister. Oyuncularımızın verdiği görüntüden derin üzüntü duyuyoruz. Sportif durumun hepimizi sürüklediği hayal kırıklığı, asla bölünmeye ve çatışmaya değil, daha fazla bağlılığa, daha iyi bir tutuma ve daha iyi bir performansa dönüştürülmelidir. Bu nedenle, kulübün imajını korumak, takım arkadaşlarımıza ve özellikle de taraftarlarımıza saygı göstermek adına Real Valladolid her iki oyuncuya da Genel Disiplin Yönetmeliğini uygulayacaktır.”

SON SIRADALAR

Real Valladolid ligde topladığı 16 puanla son sırada yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Valladolid#Luis Perez#Latasa

BAKMADAN GEÇME!