Yedek kulübesinde takım arkadaşına yumruk attı! Kulüpten açıklama geldi

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İspanya La Liga 30. hafta mücadelesinde Real Valladolid, sahasında Getafe'ye 4-0 mağlup oldu.

VALLADOLİD, GETAFE'DEN 4 GOL YEDİ

Getafe'ye 3 puanı getiren golleri 1. dakikada Mauro Arambarri, 19 ve 38. dakikada Ramon Terrats Espacio ve 80. dakikada Domingos Duarte kaydetti. Ev sahibi ekipte Mario Martin karşılaşmanın 45. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

LUİS PEREZ'DEN TAKIM ARKADAŞINA YUMRUK

Maça Juanmi Latasa ile Luis Perez'in arasında yaşanan olay damga vurdu. Yedek kulübesinde bilinmeyen bir nedenle Luis Perez, takım arkadaşı Juanmi Latasa'nın koluna yumruk attı. Araya giren Eray Cömert olayın büyümesini engellerken, Perez'i güçlükte yatıştırdı.

🤯Luis Perez, yedek kulübesinde takım arkadaşı Latasa'nın koluna yumruk atmıştı.



❌ Real Valladolid iki oyuncusu için de disiplin uygulaması yapacağını açıkladıpic.twitter.com/DozuLokNPV — Spor Arena (@sporarena) April 7, 2025

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

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Real Valladolid resmi sitesinden yaptığı açıklamayla iki oyuncuya disiplin yönetmeliğinin uygulanacağını duyurdu. Açıklama şöyle;

“Real Valladolid, bugün Getafe CF ile oynanan maç sırasında yedek kulübesinde oyuncular Luis Pérez ve Juan Miguel Latasa arasında meydana gelen olayı şiddetle kınadığını ifade etmek ister. Oyuncularımızın verdiği görüntüden derin üzüntü duyuyoruz. Sportif durumun hepimizi sürüklediği hayal kırıklığı, asla bölünmeye ve çatışmaya değil, daha fazla bağlılığa, daha iyi bir tutuma ve daha iyi bir performansa dönüştürülmelidir. Bu nedenle, kulübün imajını korumak, takım arkadaşlarımıza ve özellikle de taraftarlarımıza saygı göstermek adına Real Valladolid her iki oyuncuya da Genel Disiplin Yönetmeliğini uygulayacaktır.”

SON SIRADALAR

Real Valladolid ligde topladığı 16 puanla son sırada yer alıyor.