İlk maçtaki Fenerbahçe'yi bekleyen, hayal kırıklığı yaşar

Yunanistan, bu akşamki Olympiakos-Fenerbahçe maçına kitlendi. Yunan futbol yorumcularının ortak kanısı, Oliymipakos’un bu akşam ‘Karaiskaki’ Stadı’nda İstanbul’da 30 Eylül’de 3-0 yendiğinden çok farklı bir Fenerbahçe’yi karşısında bulacağı şeklinde.

GALATASARAY MORAL VERDİ

Protathlitis gazetesi yazarı Yorgo Kalimios’a göre “Ülker Stadı’ndaki benzer bir F.Bbahçe bekleyenler, düş kırıklığına uğrayacaklar.” Ta Nea gazetesi yazarı Dionisis Dellis de ligde Galatasaray galibiyeti ile moral kazanan Fenerbahçe’nin, ‘Karaiskaki’de çok farklı bir diziliş ile sahaya çıkacağını ve kırmızı beyazlıların işinin bu defa çok zor olacağını belirtti.

PEREIRA AYNI HATAYI YAPMAZ

"İstanbul'daki maçta dersini çalışmamış olan Vitor Pereria’nın aynı hatayı yapması imkansız” diyen Fos gazetesi yazarı Aleksis Virvilis ise Fenerbahçe’nin ‘zayıf’ noktalarını, ilk 30 dakikada büyük maçların havasına girememesi, birbirinin kopyası goller yemesi ve kalesine gelen duran toplarda müdahalede geç kalması olarek sıraladı.

Virvilis “Olympiakos, Fenerbahçe’nin yarı sahasında sıkı pres uygularsa sonuca gidebilir. Kırmızı beyazlılar, pres sayesinde Yusuf El Arabi, Aguibou Camara ve Yorgo Masuras ile gol bulabilir. Duran toplarda ise 1.97’lik Pape Cisse Türk takımının kalesi için büyük tehlike olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

VACLIK'İN YEDİĞİ HATALI GOLLER TARTIŞILIYOR

Olympiakos cephesinde, kaleci Thomas Vaclik’in bu akşamki maçta göstereceği performans da soru işareti. Yan toplara çıkmakta tereddüt eden Çek kaleci, pazar günü oynanan AEK-Olympiakos (2-3) maçında yediği 2 golde de hatalı sayıldı.

LAHOZ İYİ GELMİYOR

Bugünkü maçın hakemi İspanyol Mateu Lahoz için Yunan medyasında farklı değerlendirmeler vardı. Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs’ta oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yöneten Lahoz için ‘tecrübeli’, ‘yönettiği maçlarda Türk takımları genellikle iyi sonuçlar almıyor’ ve ‘maçı en iyi şekilde de yönetebilir en kötü şekilde de’ yorumları yapıldı.

STAT DOLU OLACAK

Yaklaşık 32 bin 200 seyirci kapasiteli “Karaiskaki” Stadı tribünlerinin bu akşam tamamen dolu olması bekleniyor. Salı gecesine kadar sadece internetten 22 bin billet satıldı. Gişelerden maç biletleri satışı ise dün öğle saatlerinde başladı. Bilet fiyatları 25-250 Euro arasında değişiyor.