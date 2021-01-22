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Haber Giriş: 22.01.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Zenit Efes'e ters

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Zenit Efes'e ters
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Ligin 72 sayı ortalamayla en az sayı yiyen, maç başı ortalama 12’yle en az top kaybeden, sete set yarı saha basketbolunu tercih eden, sert savunmalı Zenit karşısında; yüksek tempoda, çok koşarak açık alanda geçiş oyunlarıyla fazla sayı atarak rakibin konfor alanı dışına çıkarılması tek çareydi Anadolu Efes için.

Ama İstanbul’daki hesap Saint Petersburg’a uymadı. Will Thomas ve Arturas Gudaitis ile uyguladıkları forvetten ikili perdele devril’lerle (pick&roll) boyalı alana yüklenerek momentumu maça girer girmez kaptı Zenit. Yediğimiz hızlı hücum sayılarıyla baştan çift hane farklı geriye düştük.

SONA KALAN DONA KALIR

Ardından, özgüven kazanan Zenit’in üçlükleri de gelince fark açıldı. İkinci yarı, suskun Shane Larkin’in devreye girmesine rağmen, ev sahibinin de eli armut devşirmediğinden maalesef yalan oldu tüm gayretler.

Kriz telaşında top kayıplarımız da tavan yapınca fazla bel bağladığımız üçüncü çeyrek efeliği cılız kaldı. Ev sahibi maçın geri kalan sayılarını da Pangos ve Zubkov’un ellerinden bulup galip geldi.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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