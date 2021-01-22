Zenit Efes'e ters

Ama İstanbul’daki hesap Saint Petersburg’a uymadı. Will Thomas ve Arturas Gudaitis ile uyguladıkları forvetten ikili perdele devril’lerle (pick&roll) boyalı alana yüklenerek momentumu maça girer girmez kaptı Zenit. Yediğimiz hızlı hücum sayılarıyla baştan çift hane farklı geriye düştük.

SONA KALAN DONA KALIR

Ardından, özgüven kazanan Zenit’in üçlükleri de gelince fark açıldı. İkinci yarı, suskun Shane Larkin’in devreye girmesine rağmen, ev sahibinin de eli armut devşirmediğinden maalesef yalan oldu tüm gayretler.

Kriz telaşında top kayıplarımız da tavan yapınca fazla bel bağladığımız üçüncü çeyrek efeliği cılız kaldı. Ev sahibi maçın geri kalan sayılarını da Pangos ve Zubkov’un ellerinden bulup galip geldi.