Yarım kalan hesabı kapatma sezonu

Ergin Ataman, “Geçen sezonun sonunda fırtınalar estiren Anadolu Efes takımını ilk hafta görmek güç olacak, tabii ki sıkıntılarımız var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almasına rağmen henüz Milli Takım formasıyla maça çıkmadığı için yerli statüsünde ligde forma giyemeyecek Shane Larkin 6 aydır basketbol oynamıyor. Sezon başında bazı maçları kaçırabileceğini düşünüyorum. Micic’in de bir sıkıntısı var” klasik serzenişlerini yaptı ama ilk maçında Galatasaray’a aman vermedi. Yırtıcı kimliğiyle maç başı tokat atmak isteyen rakibi karşısında ilk yarı sonunda savunma sertliğini artırarak, karar verici keskin nişancıları Micic, Simon ve ekstradan Sertaç Şanlı’nın boyalı alan katkısıyla, farklarını ortaya koydular.

Görünen o ki Anadolu Efes’in her türlü kadrosu ‘annemizin ligi’ için yeterli olacak. Kadrosunun büyük kısmını değiştiren Fenerbahçe Beko’da Zeljko Obradovic’in hücum sistemi ve setlerine sadık kalınmış. Farklı olan; kenarda tepinen, her topu kendi oynayan Obradovic’in tam tersi, “Bu nasıl Sırp kardeşim?” dedirtecek kadar ‘cool ve sakin’ bir yönetim sergileyen koç Igor Kokoskov.

SARI MİRAS SEZONU

Genel menajer Maurizio Gherardini’nin ‘sarı efsanevi miras’ (yellow legacy) ilan ettiği yeni epidemik sezona, zayıf Ormanspor karşısında alınan rahat galibiyetle başladılar. Anadolu Efes, Zenit ile, Fenerbahçe de Kızılyıldız’la evinde oynayarak Euroleague’e yumuşak bir giriş yapacak. Özellikle Efes yarım kalan hesabı kapatıp şampiyonluğu almaya yakın. Başkanları Tuncay Özilhan; “Müzedeki tek eksiği herkes biliyor. Euroleague şampiyonluğunu da elde ederek dahil olduğumuz tüm organizasyonlardaki bütün kupalara erişme hedefindeyiz” diyor ve milli gururumuz olma yolunda ilerliyorlar. Euroleague icin otoriteler kadrolarını çok kuvvetlendiren CSKA Moskova, Barcelona ve Real Madrid'e şans veriyorlar ama ben gene de Anadolu Efes'i tek geçerim... İki takımımıza da başarılar diliyorum.