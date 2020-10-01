MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Ünal Özüak YazılarıYarım kalan hesabı kapatma sezonu
GeriÜnal Özüak Yarım kalan hesabı kapatma sezonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 01.10.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

Yarım kalan hesabı kapatma sezonu

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Yarım kalan hesabı kapatma sezonu
Abone Olgoogle-news

Basketbol geri dönüp hava atışı yapılınca keyfimiz gerçekten yerine geliyor...

Ergin Ataman, “Geçen sezonun sonunda fırtınalar estiren Anadolu Efes takımını ilk hafta görmek güç olacak, tabii ki sıkıntılarımız var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almasına rağmen henüz Milli Takım formasıyla maça çıkmadığı için yerli statüsünde ligde forma giyemeyecek Shane Larkin 6 aydır basketbol oynamıyor. Sezon başında bazı maçları kaçırabileceğini düşünüyorum. Micic’in de bir sıkıntısı var” klasik serzenişlerini yaptı ama ilk maçında Galatasaray’a aman vermedi. Yırtıcı kimliğiyle maç başı tokat atmak isteyen rakibi karşısında ilk yarı sonunda savunma sertliğini artırarak, karar verici keskin nişancıları Micic, Simon ve ekstradan Sertaç Şanlı’nın boyalı alan katkısıyla, farklarını ortaya koydular.

Görünen o ki Anadolu Efes’in her türlü kadrosu ‘annemizin ligi’ için yeterli olacak. Kadrosunun büyük kısmını değiştiren Fenerbahçe Beko’da Zeljko Obradovic’in hücum sistemi ve setlerine sadık kalınmış. Farklı olan; kenarda tepinen, her topu kendi oynayan Obradovic’in tam tersi, “Bu nasıl Sırp kardeşim?” dedirtecek kadar ‘cool ve sakin’ bir yönetim sergileyen koç Igor Kokoskov.

SARI MİRAS SEZONU

Genel menajer Maurizio Gherardini’nin ‘sarı efsanevi miras’ (yellow legacy) ilan ettiği yeni epidemik sezona, zayıf Ormanspor karşısında alınan rahat galibiyetle başladılar. Anadolu Efes, Zenit ile, Fenerbahçe de Kızılyıldız’la evinde oynayarak Euroleague’e yumuşak bir giriş yapacak. Özellikle Efes yarım kalan hesabı kapatıp şampiyonluğu almaya yakın. Başkanları Tuncay Özilhan; “Müzedeki tek eksiği herkes biliyor. Euroleague şampiyonluğunu da elde ederek dahil olduğumuz tüm organizasyonlardaki bütün kupalara erişme hedefindeyiz” diyor ve milli gururumuz olma yolunda ilerliyorlar. Euroleague icin otoriteler kadrolarını çok kuvvetlendiren CSKA Moskova, Barcelona ve Real Madrid'e şans veriyorlar ama ben gene de Anadolu Efes'i tek geçerim... İki takımımıza da başarılar diliyorum.

False
Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Rangers Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak!
Real Madrid 1-0 Real Valladolid (Maçın özeti ve golleri)
Son Dakika | Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih! Borussia Dortmund 82'de yıkıldı /Maçın özeti ve golleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar kura çekimi ne zaman, saat kaçta?