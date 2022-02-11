Yakan topla kaybettik

İkili oyunlar ve içeri dalışlar garnitür. Kısalar çembere yönelmeden, boyalı alan dışında örme yaptıktan sonra kaldırıp atıyor. Ellerinin ısısına göre maçın kaderi belli oluyor.

Rakibini sertlikle ve yüksek üçlük isabetiyle bezdiren iki takımın kapışmasına ev sahibi Olympiakos, uzunları Fall ve Vezenkov ile pota altımızı zorlayarak başladı. Oyunu düşük viteste tutarak koşturmadılar Efes’i. Neyse ki savunmamız katıydı ve önemli adamları Walkup sakat Dorsey yok gibiydi de ev sahibi kaçamadı.

ELLERİMİZ BUZ GİBİYDİ

Onların temposuna mahkûm olup el üstü atışlara kaldığımızdan skorumuz düşük kaldı. 13’te 4 ancak atabilen ellerimiz buz gibiydi. Oyunu yarı sahada 5’e 5 kabul etmenin yanlış olduğuna uyanınca ilk yarı bitmeden oyunu yakaladık. İkinci yarıda Olympiakos tekrar gaza basınca reaksiyonumuz Beaubois ile geldi. Son 10 dakikada az biraz zincirlerden boşanıp koşunca maçı alacak tempoya girdik ama Larkin suskun olduğundan uzatmada Sloukas tek topla maçı aldı.