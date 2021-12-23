Vasilije Micic klasını gösterdi geceyi kurtardı

Dobric gibi önemli adamlarından yoksun fakat inatçı, hırçın savunmanın efendisi, topun değerini bilen, tipik Sırp takımı Kızıl Yıldız, maçı düşük skorda tutma oyun planıyla çıktı sahaya. Larkin’i bezdirmeye odaklı rakip karşısında, oynamayı özlemiş Anderson’lı beşiyle, sakin ve özgüvenli Beaubouis isabetleriyle üstün tavrını baştan maça koydu Efes. Her şey çok güzel giderken Ataman rotasyonla farklı arayışlarla takım konsantrasyonunu ve ritmini bozunca pusudaki Kalinic ve agresif arkadaşları kısa beşle maça asılarak Efes’in dinginliğini bozmayı başardı.

Son çeyreğe kadar Sırpların disiplinli ve yüksek isabetli duruşlarını bozmakta zorlanırken Pleiss; Micic ve Simon’u suskun takımı oyunda tuttu. Keskin nişancılarımız birbirlerine ikram ederek sorumluluktan kaçtılar. Yakaladığımız maçın sonunda Bryant ve Dunston enerjileriyle ve Micic’in hayata dönmesiyle Efes son şampiyon olduğunu hatırladı. Tüm verdiğimiz reaksiyonlara kontra verdi Kızılyıldız. Son saniyelerde serbest atış çizgisinde sakin kalan Micic, 21 sayı atmasına karşın ‘kendi gibi oynamadığı’ maçı getiren MVP oldu.