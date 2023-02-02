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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Varsın zor olsun bizim olsun

#Anadolu Efes#Euroleague#Basketbol

Anadolu Efes kader karşılaşmasını kazandı

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Sezon başında çifte şampiyon Anadolu Efes’in Play-Off grubuna girmekte zorlanacağı, dar bütçeli Zalgiris Kaunas’ın ise altıncı sırada olacağını söyleseler kim inanırdı? Efes mutlaka kazanılması gereken Play-Off karar maçını aldı dün akşam. Ataman’ın ‘yüksek tempoyla koşarak, fazla atma’ maç planı tuttu.

Klasikleşen ‘son çeyrek kabusu’nu yaşamadan maçı bitirmek için yaptığımız acele atışlara, isabetli hücumlarla karşılık vererek maçta kaldı rakip. Zalgiris kapasite yönünden tükenirken, suskun Beaubois de devreye girerek iş başı yaptı. Sakinliğimizi koruyup altın topların kıymetini bilerek uzun demlenmiş hücumları şık üçlüklerle süsledik. Zalgirisli oyuncular katiyen pes etmeden neredeyse gecemizi karartacaklardı... Neyse ki şut tesadüfüne dayalı basketbol oynayan, yay dışı şut sıkan yıldızlar topluluğumuz bu akşam senkronize olup bireysel becerilerini takım başarısına taşıdılar.

#Anadolu Efes#Euroleague#Basketbol
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