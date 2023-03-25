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Umut yolculuğu devam ediyor

#Fenerbahçe Beko#Zalgiris Kaunas#Basketbol

F.Bahçe kader maçlarına taraftarı için asılıyor.

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Play-off kapısına dayanmış Zalgiris Kaunas gibi ne yapacağı hiç belli olmayan rekabetçi takım karşısında maç sonunda olası ‘git gel’ler yaşamamak adına işini baştan sıkı tuttu İtiuodis. Aklının bir kenarında da oradaki 18 hücum ribauntu alınmasına rağmen yaşanan farklı maç kaybının acısını çıkarmak vardı.

Takım kapasitelerine koşut olarak ağır aksak düşük tempo basketbol, onların tarzı olmuş. Fenerbahçe’yi kendi istedikleri tempoya mahkum edip her hücumlarını dibine kadar kullandılar maç boyu. Kısası çok, asal gardı yok takım Fenerbahçe’de Wilbekin’in yokluğu herkesin topa yön verici olduğu tabanca gibi şut sıktığı yapıda zorlayıcı oldu.

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iSTEMEK KAZANMANIN YARISI 

F.Bahçe bu tuzaktan Guduric ve mükemmelini bulmaya başlayan Dorsey’in sıcak elleriyle ilk yarı bitmeden çıktı.10 farkla önde girdiğimiz 2. yarı başında şok geçiş hücumları ve alan savunmasıyla yaratmaya çalıştıkları karmaşada sakin ve top kayıpsız kalmayı başardık. Savunmamız gevşek kalıp caydırıcı olamayınca Zalgiris dış isabetle pota altımıza yüklenerek yakın takipte kaldı ama farkı koruyarak girdik final çeyreğine. Son çeyrekte yorgunluğa rağmen pota altında fiziksel, savunmada kararlı kalmayı becerdi F.Bahçe. Rakibin Smits’in yüzdeli atışlarıyla canhıraş geri gelme gayretini evimizde olması gereken sakinlikle kırarak geceyi kurtardık.

#Fenerbahçe Beko#Zalgiris Kaunas#Basketbol
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