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GeriÜnal Özüak ULEB kendi ayağına sıktı, FIBA zil takmış oynuyor!
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Haber Giriş: 08.10.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

ULEB kendi ayağına sıktı, FIBA zil takmış oynuyor!

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
ULEB kendi ayağına sıktı, FIBA zil takmış oynuyor!
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Bu olayın tarifi bence ‘çıkar sıkışması...’ Yıllardır ‘profesyonel basketbolun nemasını, noter görevi gören ve amatör olması gereken FIBA’nın yerine, sahipleri olan kulüpler paylaşmalıdır’ anlayışıyla yanında olduğum ULEB baltayı taşa vurdu.

Akrabanın akrabaya yaptığını akrep yapmaz insana misali, Avrupa’nın 11 büyük basketbol liginin birliği olan Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB), kendi kurduğu EuroLeague’in organizatörü olan EuroLeague Ticari Varlıkları’na (ECA) karşı, Avrupa Komisyonu’na ‘haksız rekabet’ şikâyetinde bulundu.

DEMİREL KIS KIS GÜLÜYOR

Euroleague'in, şeffaf bir ödül süreci olmaksızın, 11 hissedar kulübün her birine uzun vadeli lisanslar (10 yıl) vermesi, ULEB şikayetinin kaldıracı. ECA ve hissedarları olan 11 kulübün EuroLeague tarafından üretilen medya hakları gelirinin yüzde 90’ını elde tutmak amacıyla diğer kulüplerin EuroLeague’e katılmasını engellemek için komplo kurduklarını iddia ediyorlar.

ULEB’e göre, EuroLeague’e ayrıcalıklı katılım hakkı, 11 hissedar kulübe kendi ulusal liglerinde haksız rekabet avantajı sağlıyor. Bu kulüpler en iyi oyuncuları alıyor, en yüksek sponsorluk anlaşmalarını elde ediyor. EuroLeague’e katılma hakkı bulamayan rakip kulüpler rekabet açısından dezavantajlı durumda. Tamam da bu it dalaşı sırasında EuroCup’un elinde şu anda mevcut 2020-21 sezonunda Türkiye’den sadece Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji kulüpleri kalırken, FIBA, Şampiyonlar Ligi ihdas ederek Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom’u kaptı kaçtı! Sonuçta bu kayıkçı kavgasına FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel kıs kıs gülüyor

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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