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Ucuz hatalardan şampiyonluk kaçtı!

#Galatasaray#Basketbol Şampiyonlar Ligi#Gazetehaberleri

Malaga ligin en iyi takımı olabilir ama Galatasaray da daha motive olmalıydı.

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Tamam, son şampiyon Unicaja Malaga ligin en donanımlı, en pahalı bütçeli, en değerli oyuncuya sahip, en fazla sayı atan, asist yapan takımıydı. Ama 9 sezondur kupa yolu aşındıran, başarıya susamış Galatasaray’ın motivasyonu da daha fazla olmalıydı. Kulüp başkanından, Okan Buruk ile Ergin Ataman’a ve hatta onun Panatinaikos’taki oyuncularına kadar tüm fiziksel varlığıyla Atina’da yer alan Galatasaray’ın koçu Yakup Sekizkök, planlama olarak savunma bakanı Göksenin’le başlayarak oyunu düşük ritim ve skorda tutmayı seçti.

Biz çekingen başlayınca yüksek isabetle skoru baştan ele aldı Malaga. Karşılıklı rotasyonlar erken başlayınca üç uzunlu beşleri üzerinden İzundu’yla pota altı madenini işleyerek, kaçan serbest atışlarımıza ve yaptığımız top kayıplarına rağmen yakın ara kaldık oyunda.

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10 FAUL KAÇIRIRSAN OLMAZ

Sezonun en iyi savunmasını yapan Malaga karşısında bire birde kolay yenilmemize rağmen Palmer’ın ekstra katkısıyla attığımız serilerle ilk yarıda yakasından düşmedik rakibin. Ancak son yarıda gereken enerjiyi koyamadık oyuna. Serbest atış çizgisinden 10 atış kaçırdık.

Üçüncü çeyrekte dış isabet eksiklerini gevşek savunmamız nedeniyle çembere çok rahat giderek azaltan, neredeyse ısınma turnikesi atan Malaga skoru maç sonuna kadar geri vermeyerek şampiyonluğu kazandı. Galatasaray’ın ise futbol dışı bir branşta kupa alarak ‘spor kulübü’ olabilme rüyası bir başka bahara kaldı.

#Galatasaray#Basketbol Şampiyonlar Ligi#Gazetehaberleri
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