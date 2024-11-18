Tutabilene aşk olsun

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İçimizdeki Euroleague başarılıları, geçen haftayı çifter galibiyetle kapatan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes’in 7 yabancılı sınırlı kadrolarla oynadıkları lig rekabetinde ‘acele ön alma endişesi’ oyun kalitesini düşürdü. 21-21 berabere geçilen ilk çeyrekte kısır skorlu, kaos yoğun, hatalar basketbolu oynandı. Hücumlarda Anadolu Efes’i Bryant ve Thompson, sakat yıldızlarından yoksun, gerçek oyun kurucusuz oynayan Fenerbahçe’yi ise Guduric ve asist yapmanın sayı kadar önemli olduğunun bilinciyle oynayan Zagars taşıyıp yönlendirdiler.

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ANADOLU EFES’iN KISALMASI YANLIŞTI

İtirazını uzatan Poirier’in, tansiyon artrma uzmanı hakem Emin Moğulkoç tarafından diskalifiye edilmesiyle birlikte sinirler gerilirken, tarafların agresifliği arttı ve iyice kısa beşlerle oynar oldular. Efes’in yanlış tercihini avantaja dönüştüren Fenerbahçe, ‘koş koş at’ sonu bulduğu sayılarla ilk yarıyı çift haneli farkla bitirdi.

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Efes’in iyice kısalıp baskıyı arttırarak geriden gelip yakalama çabasını, kontrollu oynayarak boşa çıkardı sarı lacivertliler. Skylars Mays bile katkı koydu oyuna. Taraftarlarını, kararan geceleri mükemmel performansıyla aydınlatmaya alıştıran, her maçı ‘şapkadan tavşan çıkararak kurtaran’ sihirbaz Nigel Hayes-Davis ve Fenerbahçe için çok önemli adam olan Melli dün akşam yeteri kadar verimli oynayarak katkı verdiler farklı galibiyete.