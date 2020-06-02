Türk Hava Yolları EuroLeague'den çekiliyor

Beni bir tek Türk Hava Yolları (THY) anladı o da yanlış anladı!.. Dünkü yazımızda yana yakıla; “Türk Hava Yolları Euroleague ve Eurocup’ı düzenleyen ULEB, beklenmedik biçimde sezonu bitirdi. Avrupa basketbolunun iki dev organizasyonu iptal edildi. Şampiyonluğa çok yakın olan Anadolu Efes’in sahada kazanılmış haklarıyla, isim haklarına dünyanın parasını ödeyen Türk Hava Yolları’na çok ayıp oldu. Bize bizden başka kimsenin faydası olmayacağı gerçeğinden hareket ederek şartları biz belirleyelim.

HAKKIMIZ YENMESİN

Akıntıya kapılıp, İspanyol’un Yunan’ın, Rus’un dümen suyunda sürüklenmekten kurtularak sürekli aleyhimize gelişen Avrupa basketbol formatına müdahale edelim.. Değiştirelim. Biz baştan dağıtalım kâğıtları” ifadelerini kullanırken, isim sahibi olduğumuz ligde haklarımızı yedirmemeyi kastettim.

YANLIŞ KARARDAN DÖNMEK ERDEMDiR

Tamam, “Kendi evimizin önünü süpürürken aklıma gelenlerden bazıları... Sadece iki güçlü takımımız Anadolu Efes ile Fenerbahçe’nin Euroleague’de oranın şartlarının gerektirdiği kadar yabancı oyuncuyla oynaması ve THY’nin parasını içerde bizim basketbolumuzu kalkındırmaya harcaması” dedim ama bundan kastım; “Patron ol Türk Havayolları, vur masaya yumruğunu” idi.

ALTERNATİF HAZIR

Maalesef Euroleague cephesinden gelen haberlere göre; 2010’da imzalanan 5+5 yıllık isim hakları sözleşmesi sona eren Türk

Hava Yolları, yılda 10 milyon Euro üzerinden 5 yıllık anlaşma yapmak üzere iken çekilme kararı almış. Onlar da isim hakları için Gazprom’la görüşmeye başlamış...

THY’YE SORDUK AMA

Bu, tamamen papaza kızıp oruç bozmak olur. Ülkemizin tanıtımı için çok faydalı olan bu imkanı takımlarımız ve basketbolumuza yararlı hale dönüştürememiş olmamız tamamen bizim kabahatimiz. Küsüp gitmek yerine içerde kalıp basketbol camiası akıl ve dinamiklerini olumlu kullanmaya bakmak lazım. Yanlıştan dönmek erdemdir.

NOT: THY’nin Euroleague’in isim sponsorluğundan çekilmesi konusunda birinci ağızdan bilgi almak için aradığımız THY’nin iletişiminden sorumlu müdürü, yazılı sorumuza ve telefonlarımıza hiçbir şekilde yanıt vermedi.