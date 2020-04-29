Teşekkürler TRT

PARKEDE ayak sesleri duyamadığımız karantina günlerinde basketbol nostaljisi yaşattı bize TRT 2... 1981 ve 2001 yılları basketbolda yıldızımızın en yukarıda olduğu yıllardır. İki kez ‘rüya takım’ yakalamıştık. Her ikisini de mükemmel değerlendirerek basketbolumuzu ülkenin ikinci büyük sporu haline getirmeyi başardık. Efe Aydan, Erman Kunter, Mehmet Döğüşken, Necati Güler, Melih Erçin efsane 5’iyle ete kemiğe bürünen müessese takımlarının yatırımı, ülkeye milli başarıyı 1981 Balkan Şampiyonluğu ile, ilk ve tek uluslararası altın madalyayı getirerek yaşattılar. Bundan tam 20 sene sonra, bu kez Efes Pilsen ve Ülker kulüplerinin büyük uğraşlarla yetiştirdikleri 12 Dev Adam ikinci büyük zaferi gerçekleştirdi. Aradaki 20 yılda Türk basketbolunun en büyük federasyon başkanı rahmetli Osman Solakoğlu’nun büyük emekleri vardır. Amerika’ya yapılan Milli Takım görgü bilgi artırma turları, TRT’de ilk kez yayınlanan NBA maçları ve ‘Beyaz Gölge’ dizisiyle tırmanışa geçen basketbol sevgisi 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda alınan gümüş madalyayla kreşendo yaptı.

ORADAYDIM...

BASKETBOLUN ‘zirveyi gördüğü’ 1981 yılında rahmetli Aydan Siyavuş’un yardımcısı olarak kenar yönetimde, güncel deyimle ‘pik yaptığımız’ 2001’de TRT yorumcusu olarak naklen yayınlardaydım. Geçen hafta TRT işte bu maçları arşivden verince bütün turnuva coşkusunu baştan yaşadım. Yedi parçaya bölünmesinden önceki son turnuvasında Yugoslavya’nın altın madalyayı elimizden aldığı, Bodiroga’nın devleştiği final maçında aynı heyecanı baştan yaşadım. Kaptan Orhun

Ene sakat olmayıp oynasa, bütün turnuvayı mükemmel yöneten Aydın Örs sakatlıktan gelen Mehmet Okur’u baştan oynatsa şampiyon olmamız işten bile değildi.

İŞ BAŞA DÜŞTÜ ÇOCUKLAR!

GÜZEL olan şu ki; pek çok ülke Sabonis (Litvanya), Kirilenko (Rusya), Divac (Sırbistan) vb. yıldız oyuncularını ileriki yıllarda basketbolun içinde değerlendirir ama biz bu konuda neredeyse bir rekora imza attık. Hidayet Türkoğlu başkanlığında, bütün devler her biri işin bir ucundan tutmuşlar, Basketbol Federasyonu’ndalar. O takımın çaylağı Ömer Onan CEO, demirbaş pivotu Hüseyin Beşok üye, altın bilek Haluk Yıldırım Milli Takımlar Koordinatörü, Kerem Tunçeri A Milli Takım Menajeri... Masa başı devi olma günleri geldi çattı. Hazır zorunlu tatildeyken yabancı oyuncu bolluğu nedeniyle kaybolmak üzere olan milli basketbolu kurtaracak formülleri bulun çıkarın.



