Terapi gibi galibiyet

Anadolu Efes ile Beşiktaş’ın maçı bir anlamda öfke kontrolleri için belki de yardım almaları gereken, ‘her daim gergin’ Ergin Ataman ile Balkanların korkulu rüyası Ahmet Kandemir’in buluşmasıydı. Ancak ilginçtir iki koç da dün akşam sanki ‘sakinleştirici’ almış gibi sakindiler! Takımı uyandırmak, adrenalini yükseltmek için zaman zaman agresif olmak iyidir ama ölçüyü kaçırmamak lazım.

Egemen Güven Efes formasıyla çıktığı ilk maçta 16 sayı, 6 ribaund, 1 asist üreterek, uzun rotasyonunda Ataman’ın elini güçlendireceğini gösterdi. Beşiktaş’ta ise kadroda kalan son genç umutlardan Furkan Haftalı, daha vücut koordinasyonunu sağlayamamış ama gene de yakın geleceğin iddialılarından.

KARTALIN KANADI KIRIKTI

Beşiktaş’ın karar verici iki yıldız oyun kurucusu olmayınca demirbaş keskin nişancı Beaubois olağanüstü üçlük isabetiyle Efes’in sıklet farkını sahaya ve skora yansıtan oyuncu oldu. Siyah beyazlı takım şansını sonuna kadar zorladı ama Ataman bir gece önce Galatasaray’ın 25 sayı öndeyken rehavete kapılıp Daçka’ya maç verişinin bilincinde, işini şansa bırakmadan baskıyı sürdürdü ikinci yarıda. Kandemir, başlıca oyuncuların aşağı yukarı eşit öneme sahip olduğu ansamble oyucu kadrosundan, maksimum yararı alarak uzun süre oyuna tutundu.