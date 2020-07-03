Söylediklerine kendi inanıyor mu?

‘Okullar olmasa Milli Eğitim’i ne güzel idare ederdim zihniyetiyle biz basketbol liglerini çok erken iptal ettik’ diye dövünürken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Zeljko Obradovic’in gidişine dair yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Koç, “Obradovic ayrıldıktan sonra diğer kulüpler sıkıntılar yaşamış, biz onu yaşamayacağız” diyor ama kendisinin de söylediklerine inandığını pek sanmıyorum. Ali Bey tam “Enteresan isimler açıklamamız çok yakında olabilir. Sarunas Jasikevicius. O aslında genç bir Obradovic, gelecek vadeden bir hoca” derken, Baskonia yenilgisi sonrasında Barcelona, koçları Svetislav Pesic’le yolları ayırıp Jasikevicius ile sözleşme imzaladı. Hem de Fenerbahçe’nin teklifinden sezonluk yarım milyon Euro daha ucuza. Fenerbahçe’yi zirvede tutacak ekibin dünyadan haberinin olmaması inanılır gibi değil.

ŞECAAT ARZ EDERKEN...

Bir yerlerden bulup okursanız, anlattıklarından, yönetimin efsane koçlarına hayatı dar ettikleri çok iyi anlaşılıyor. Oyuncu maaşlarını ödememek, Avrupa’nın en iyi koçunu basketbola Fransız yöneticilerle muhatap etmek vb. bir sürü tutarsızlıklar. Neyse ki önümüzdeki yıl için “Bu seviyede 30’dan 10’a inemezsin. Bizim inancımız 20 milyon Euro bütçe ile başarılı olacağımız” mantığındalar. Ama Datome Milano’ya gitti. Olympikos Kostas ile neredeyse bitirdi. Takımın en pahalı oyuncusu De Colo’nun 2021’e kadar kontratı var ancak indirime gitmek istemeyen Fransız oyuncunun Fenerbahçe’de yoluna devam etmemesi büyük ihtimal. Serbest kalan oyuncular Kalinic, Williams, Nunnally ve Lauvergne de sözleşme yenilemeyeceğine göre takım baştan kurulacak demektir ki, Obradovic olmadan Maurizio Gherardini bu işin altından kalkamaz...