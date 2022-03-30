Son çeyrekte oyunu yangın yerine çevirdik ama olmadı

Maçsız geçen süre Fenerbahçe’yi tanınmaz hale getirmiş. Saha bizim olmasına karşın üçlükleri onlar soktu. Rakip eksikti ama bir türlü baskılayamadık. Attığımız girmedi. İçerde blok üstüne blok yaptı rakip. Amatör takım gibi, ne yaptığını bilmez şekilde, şuursuz, cılız ve ürkek hücum ettik.. Hücum ribaundlarını onlar topladı. Hayret şekilde; evimizde basketbolun gerektirdiği bütün olumlu hareketler onlardan geldi. Motive etme, gaz verme ustası Djordjevic, “Play-off iddiamız sürüyor ve bu hedefe ulaşmak için bundan sonraki her karşılaşmanın bizim için hayatımızın en önemli maçı olduğunu düşünerek oynamalıyız” demişti ama takımın olumlu reaksiyon verebilmesi için hiçbir saha içi hazırlığı yoktu koçun. Fenerbahçe evindeki 4 ‘tamam mı devam mı’ maçının ilkinde en önemli uzun pasörü Luke Sigma’dan yoksun, pek çok eksikle İstanbul’a gelmiş Alba Berlin engelini aşamadı.

DEMİR DÖVEN DİZİNİ DÖVER

Oyunu kendine kurup ayrı topla oynayan De Colo’nun sakatlık şansızlığının takım basketbolu oynama avantajına dönüşmesini boşuna bekledik dün akşam. Oyunculara çok fazla girdi çıktılar yaptırarak takımın temposunu düşürme yanlışını ısrarla sürdürdü Djordjevic. Genç ve sahayı iyi koşabilen, tempolu oynayan Alba Sigma’sız akşamda yarı sahada set oynayamayacağının farkına vardı ve oyun kurucusu Lo ile top kayıplarına aldırmadan, hızlı geçiş hücumlarını tercih etti. Devleri Koumadje’yle gökyüzümüzü karartıp Zoosman’la kararlı sayılar üretip bütün maçı önde götürdüler. Son çeyrekte yangın yerine çevirdik oyunu ama bir mağlubiyet daha almaktan kurtulamadık.