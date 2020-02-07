Sıradaki rakip gelsin lütfen!

Yaşadığımız krizli perşembenin gelişi salıdan belliydi. Salı akşamı biz 21 sene sonra ilk defa CSKA’yı Moskova’da yenerken örselendik. Öte yandan üç galibiyet alan Zalgiris’in ise hevesi artmıştı.

Pota altında iyi olan, açık alan ve yüksek ritim meraklısı, sert ve ters bir takım olan Zalgiris performansına, yüzde 63 oranla 19 adet üçlük isabetini de ekleyerek kulüp rekorlarını kırarken ilk sekize kalma hırsıyla oynadı. Başlangıçtaki tutukluğumuzu Ergin Ataman’ın yerinde müdahalesiyle aştık ve Micic’in dingin oyunuyla ilk yarıda rakibi yakaladık. Son çeyrekte bütün maç adeta kilitledikleri Larkin’in özüne dönerek bire birleriyle 25 sayıya ulaşmasıyla takım kendine geldi. Sertliğimiz artınca krizden çıktık. Olumlu bitirişe Simon ve Singleton da büyük katkı verdiler.

FOTO ŞİP ŞAK

Lami cimi yok, Efes’in dörtlü final yürüyüşü sürüyor. Peş peşe dokuzuncu galibiyetle kulüp rekoru kırılırken “Efes’e yenilmek ayrıcalıktır” göreneği pekiştirildi. Ataman meseleyi “Koş, koş, at” formatında; geçiş oyunları ve üçlük atışlarla kısaların skoru aralarında nasıl paylaşacaklarıyla, pota altında uzunların ekmeklerini nasıl taştan çıkaracaklarına indirgemiş. Herkesin en uygun atışını kullanabileceği akış ve ‘spacing’ı sağlamış... Anadolu Efes basketbolu Polaroid öncesindeki hızlı, rötujsuz, acil banyo edilip verilen vesikalık fotoğrafları andırıyor. Larkin, eli hafif iğneci gibi, yanından geçip sayıyı yapıyor, hissetmiyorsun bile... Gardları Walkup özelinde Zalgiris’e ‘walk away’ (yürü git) yaptık.





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