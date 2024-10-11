Sinirlerine hakim olan kazandı

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Maç boyu sonunu iyi bitirdiğini bildiği Efes ile arasına 9 farklık baraj koyarak hep direksiyonda tuttu takımını. Yukarıda tuttuğu savunma ritmine 24’te15 ile yüzde 63’e ulaşan böylesi gerilimli bir maç için mükemmel sayılacak üçlük isabet performansı ekledi. Bir başka ilk hafta başarılısı Daniel Oturu ise bütün olumlu işlerin adamı Nigel Hayes-Davis’e yaptığı bloklarla potayı kararttı Fenerbahçe’ye. Sertaç ve Oturu faullerini erken üçleyip kenara alınınca, Fenerbahçe Bonzie Colson’la atak oyununu sürdürerek ilk çeyrekte istediğini aldı. Yüksek tempoyu artırarak bir ara farkı çift sayılara çıkarıp Anadou Efes’e direksiyonu vermediler.

İKİSİ DE BU SEZON ÇOK GÜZEL MAÇLAR SEYRETTİRECEKLER

Kem Birch ve Nicolo Melli pota altında başarılı oyunlarını tekrarlarken, rakibin sert savunmasını Shane Larkin’le zorlayarak 9 farkla geride gitti soyunma odasına ev sahibi. İkinci yarıda maçı çevirme uğraşı ve Elijah Bryant’la çembere gitme çabası da yüksek isabetli oynayan Fenerbahçe’den maçı geri almaya yetmedi. Biberovic ve Bryant’ın ihraç edilmeleriyle sonuçlanan kavgaları ortamı fena gerdi ve bu havada girildi son çeyreğe. Kaos periyodunda Efes’in alışılmış maç bitirme etkin performansı arayı kapattıysa da daha sakin kalmayı beceren Fenerbahçe çok önemli bir galibiyet çıkardı gerilimli geceden. Günün sonunda gözüken o ki bu iki takımımız da Euroleague’de çok güzel maçlar seyrettirecek ve büyük başarılara imza atacaklar bu sezon.