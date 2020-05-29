Şimdi masada kazanma zamanı

Bu zorunlu paydos musibeti bin nasihat yerine geçsin. Yeni normalimizin, anlatacağım nedenlerle pek matah olmayan eski normalimizden daha iyi olması kendi elimizde. Tıpkı AVM açılışlarında uyulacak kuralları belirlediğimiz gibi, gelecek basketbol sezonunun şartlarını ve şekillerini yeniden tanımlayıp iyileştirelim. Yabancı oyuncu cennetine dönmüş ülke basketbolunda altyapıdan oyuncu çıkmaması, milli takımda oynatacak oyuncu bulamayışımız en büyük problemimiz değil mi? Oradan başlayalım çözüm aramaya... Ne güzel işte, tam da masada çözülecek konu bu.

Profesyonel basketbol hala Dernekler Kanunu’na tabi. Kuş mu, tavuk mu belli değil. Özerklik, şirketleşme vb. palyatif ve yetersiz çözümlerle mesele hep kadük kaldı. Günlük idareimaslahat yaptık. Ali’nin külahını Veli’ye giydirdik. Milyon Euro’luk kulüp bütçelerinin patronları Dernekler Yasasına göre fahri görevler ifa etti. Dört dörtlük şirket yapılanmaları var ama yürütenin mali sorumluluğu yoktu. Tut kelin perçeminden yani! Ezkaza, ticari veya idari denetim yapılacak olsa bir tane kulüp açık kalmaz, yönetimleri de mahkemelerde sürünürler. Büyük kitleleri ilgilendiren konu siyasi müsamaha görüyor.

'BASKETBOL ŞUBESİNE AYRI BAŞKAN' MODELİ

Çok uğraştı ama spordan elini çekemedi devlet... Gençlik ve Spor Bakanlığı profesyonel sporlarla uğraşan federasyonlarının elini, ‘özerklik yasaları’ ve ‘sponsorluk yönetmelikleri’ ile biraz rahatlattı ama mevzuatı sollamaktan öteye geçmedi bu girişimler. Kulüpler de ‘şirket’ yapılanmalarına gitti ama sonunda fahri başkana hesap verdikten sonra nafile. ‘Davul kulübün boynunda iken tokmağın federasyonlar vasıtasıyla devletin elinde olması’ ikilemi bütün yanlışlıkların sebebi... Sahaya inemediğimize göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı kafa kafaya vererek, musibet virüsün tanıdığı zamanı değerlendirip, profesyonel basketbolu amatör yönetim kıskacından çekip çıkarmalı. Yönetsel topallıklar aşıldığında eşyanın tabiatı gereği su yolunu bulur. ‘Basketbol şubesine ayrı başkan’ modeli dahi masaya yatırılmalı. Bütçe tedarik, kullanım ve ita sorumluluğu uhdesinde olacak kulüp başkanı, ticari şirket CEO’su gibi hareket ederek, alt yapı üst yapı dengelerini kurar. Topbaşı yapana kadar masamızı temizleyelim. Her şey eskisi gibi değil daha güzel olsun.