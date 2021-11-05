Şeytanın bacağını nihayet kırdık

Son dört maçı son dakikalarda veren Fenerbahçe nefeslerin tutulduğu akşamda şeytanın bacağını kırmayı başardı.

Fenerbahçe bu sezon kendisine musallat olan maç sonunu getirememe travmasını aşmak için en sert kabuklu beşiyle başladı ve koç Sasa Djordjevic momentumu yakaladığı dakikalarda takımla rotasyon kaygısıyla oynama kötü alışkanlığından vazgeçince kafa kafaya oynadı maçı sonuna kadar. Ev sahibi CSKA Moskova, sakatlıktan dönen Tornike Shengelia’nın asist ve sayılarıyla ve uzunlarıyla oyun kurmayı tercih ederken, Devin Booker ve Marial Shayok’la karşılık vererek ilk yarıda skorda önde kaldık.

Akıllı seçim alan savunmasıyla, hızlı hücum şansı vermeden, rakibi yarı saha sete set oynamak mecburiyetinde bırakıp dengelerini bozduk.

AKILLICA SAVUNMA YAPTIK

Clyburn oyuna girene kadar yolunda giden işler telaştan kaynaklanan top kayıplarımızla sıkıntıya girse de yüksek isabetimizle farkı çift haneye çıkarttık. Takımı kısaltarak reaksiyon veren koçları İtoudis sakalı kaptırmadan maçta kaldı. İkinci yarıda oyun ‘çember kimi severse’ye döndü. İki tarafta renk körlüğüyle boyalı alanda, pota altında oynamadan çepere dizilip ‘sallabol’ oynadılar. Bu tarz oyunda keskin nişancımız Marco Guduric’e gün doğdu. Aklımız ve hırsımızı kullanarak maçı kaptırmadan travmaya son verdik.