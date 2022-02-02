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Haber Giriş: 02.02.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Serum kıvamında galibiyet

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Serum kıvamında galibiyet

Sekseni aş gerisini merak etme Fenerbahçe’ gerçeği bir kez daha ete kemiğe büründü.

Çok eksikli, Play-Off eşikdaşı Asvel maçını rakibin atletizmine boyun eğmeden sağlam savunmasıyla kazandı Kanarya. Çok yerinde tespitle “Anadolu Efes’e karşı aldığımız kötü sonuçtan sonra enerjimizi toplamalı, birlikte hareket etmeli, bu birliktelik ve takım oyunuyla maç boyunca galibiyeti kovalamalıyız. Hem savunmada hem de hücumda ekstra efor ortaya koymamız gerekiyor. Çok agresif olmalı ve maç boyunca savunma performansımızı fanatik enerjiyle parkeye yansıtmalıyız” demişti maça serumla çıkan koç Djordjevic . Bu arzusu takımdan mükemmel karşılık bularak sahaya yansıtılınca 6. iç saha galibiyeti geldi. Kısa beşlerine karşı akıllı seçimle sahada uzun kalarak skor liderliğini maça yaydık.

Fenerbahçe Beko 85-76 Asvel Lyon / Maç sonucu
Fenerbahçe Beko 85-76 Asvel Lyon / Maç sonucu

POTA ALTI OLMASA...

Top paylaşımını iyi yaparak köşelerden boş atış bulması önemli silahı olan Fenerbahçe (25’te 5 %25) düşük üçlükte kalmasını Booker ve Ahmet’le pota altını kullanarak olumluya dönüştürdü. Bu güzel hikayenin başkahramanı oyuna kritik anlarda dokunup hırsını koyan Guduric oldu.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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